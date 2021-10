A UmbriaLibri le favole degli agellesi Gianni Dentini e Alessandra Moroni pubblicate dal Cesvol

Nell'ambito dell'ultima fiera libraria umbra presentata una collana pubblicata dal Cesvol, che include anche le favole per i più piccoli

C'è anche un lavoro a cura del CESVOL Umbria (Centro Servizi per il volontariato) tra quelli presentati nell'ambito di UmbriaLibri 2021: si tratta della collana “I Quaderni del Volontariato 2020-2021”. Tra i volumi pubblicati il libro “Foglie di Favole” scritto da Gianni Dentini e Alessandra Moroni di Agello, Magione. Si tratta di un volumetto contenente sette favole per bambini tutti dedicati alla natura ed in particolare al rapporto con gli animali. Oltre alle favole il libro contiene dieci disegni realizzati da bambini della scuola d’infanzia e della primaria e donati agli autori. La copertina è stata realizzata da Filippo Dentini ed il coordinamento grafico è di Stefania Iacono. Il volume verrà presentato a breve scadenza ai bambini dell’Asilo Nido “Paperino” e alla scuola d’infanzia dell’asilo comunale di Magione nell’ambito del progetto di collaborazione con il CISA Magione “Alfiero Bastreghi”.