UmbriaLibri, tutto pronto per l'edizione numero 28 della fiera culturale dedicata all'editoria umbra e non solo

La XXVIII edizione di UmbriaLibri, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria e diretta da Angelo Mellone, proseguirà dal 28 al 30 ottobre a Perugia presso il Complesso Monumentale di San Pietro, la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani e continuerà a Terni, dal 2 al 4 dicembre, nella bct Biblioteca Comunale di Terni.

Tra gli ospiti di questa edizione: Marco Bonini, Massimo Bubola, Alessandro Campi, Paolo Caucci von Saucken, Aldo Cazzullo, Massimo Cecchini, Giuseppe Cerasa, Andrea Caterini, Virman Cusenza, Costantino D'Orazio, Maurizio de Giovanni, Andrea Di Consoli, Rachele Ferrario, Miguel Gotor, Matteo Grandi, Barbara Lachi, Ayumi Makita, Luca Manfredi, Marta Ottaviani, Pierluigi Pardo, Sergio Rizzo, Fabrizio Rondolino, Gianni Scipione Rossi, Yari Selvetella, Caterina Varzi, Andrea Vianello.

"UmbriaLibri è un evento, un festival, una festa, una fiera, un’occasione di incontro tra i cittadini e il mondo della letteratura, che esiste da anni e che in questi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo peculiare nel campo delle iniziative legate all’universo del libro. Per dirla in termini di marketing, ha saputo conquistarsi un suo posizionamento. E questa tradizione va custodita con cura, perché UmbriaLibri è forse l’unico evento librario che possiede nel suo codice genetico la missione di valorizzare l’editoria locale. Ma, come ogni cosa, anche UmbriaLibri ha necessità di un aggiornamento, una ridefinizione del suo perimetro, ovvero: cosa sta dentro questa manifestazione? Cosa la rende differente e, dunque, attraente? Il lavoro che svolgeremo nei prossimi anni, e che costituisce un po’ il senso profondo del compito che mi è stato affidato in qualità di Direttore artistico, è quello di rinnovare l’impianto di UmbriaLibri senza però smontare o sottostimare i suoi decenni di attività, e di successi" dichiara Angelo Mellone, Direttore artistico di UmbriaLibri.

Si inizia venerdì 28 nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro alle 16 con la presentazione del libro di Rachele Ferrario, Umberto Boccioni. Vita di un sovversivo, (Mondadori), coordina l’incontro Gianni Scipione Rossi. Alle 17 ci sarà invece la presentazione del libro Una Passione libera. In forma di autobiografia (Marsilio) di Tinto Brass con Caterina Varzi . Sarà presente l’autrice, con Daniele Corvi e Fabio Melelli.

Alle 16.30 presso la Galleria Tesori d’arte, Barbara Lachi e Ayumi Makita (in arte Grimm Twins) ci accompagneranno in un viaggio alla riscoperta dell’intellettuale Marianna Florenzi e della compositrice Fanny Mendelshonn: due donne che hanno coltivato con coraggio i propri desideri sfidando le convenzioni del loro tempo attraverso lo studio, la musica, e la filosofia. Coordina Caterina Grechi.

Alle 17 presso la Basilica di San Pietro ci sarà la presentazione del libro di Marta Ottaviani, Brigate russe (Ledizioni) presenta Alessandro Campi.

Presso la Basilica di San Pietro, alle 18, ci sarà invece la presentazione del libro di Andrea Vianello Storia Immaginaria della mia Famiglia (Mondadori) e alle 19 una lectio di Costantino D’Orazio dal titolo “il segreto delle emozioni nell’arte” tratto dal libro L’arte in sei emozioni (Laterza).

Sabato 29 ottobre alle 10.30 presso la Galleria Tesori d’Arte ci sarà un incontro con Rachele Ferrario autrice di Margherita Sarfatti. La Regina dell’arte nell’Italia fascista (Mondadori) e Gianni Scipione Rossi autore di L’America di Margherita Sarfatti. L’ultima illusione (Rubbettino), modera Giacomo Marinelli Andreoli.

Presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori alle 11.30 si terrà l’incontro “Gli italiani e il fascismo cent’anni dopo. Tra storia, memoria e politica” con Aldo Cazzullo autore di Mussolini il capobanda (Mondadori), Alessandro Campi e Sergio Rizzo autori di L’ombra lunga del fascismo (Solferino). Modera l’incontro Virman Cusenza, introduce Leonardo Varasano.

Nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro, alle 12.30 Andrea Caterini presenterà il volume Ritorno in Italia (Vallecchi) con Andrea Di Consoli e alle 16 ci sarà la presentazione del libro Giocatori d'azzardo di Virman Cusenza (Mondadori) con Sergio Rizzo. Alle 17, Marco Bonini presenta il suo L'arte dell'esperienza (La Nave di Teseo) con Daniele Corvi e Fabio Melelli.

Alla Basilica di San Pietro si inizia alle 17 con la presentazione del libro La verità non ci piace abbastanza (Longanesi) di Matteo Grandi, dialoga con l'autore Alessio Carciofi. Si prosegue alle 18 con Pierluigi Pardo che ci parlerà di letteratura e calcio, insieme ad Angelo Mellone.

Alle 19, sempre nella Basilica di San Pietro si terrà l’evento “Dal Commissario Ricciardi a Sara” Conversazione con Maurizio de Giovanni presentano Angelo Mellone e Annamaria Romano con letture di Sandra Fuccelli.

Alle 21 ci sarà Massimo Bubola con un reading-concerto dal titolo “Sognai talmente forte” presenta l’evento Andrea Di Consoli.

Domenica 30 ottobre presso la Galleria Tesori d’arte alle 12, Paolo Caucci von Saucken presenta il suo libro San Giacomo, la forca, e il gallo. Atlante delle opere d’arte in Italia, (Edizioni Compostellane 2021)

Alle 16 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, Fabrizio Rondolino e Miguel Gotor dialogheranno intorno ai loro libri: Il nostro Berlinguer (Rizzoli) e Generazione Settanta (Einaudi).

Nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro, alle 17 si terrà la presentazione della guida Umbria e Cinema, con Giuseppe Cerasa giornalista di la Repubblica. Interviene Antonella Tiranti. Alle 18 si prosegue con la presentazione del libro di Luca Manfredi Un friccico ner core. I cento volti di mio padre Nino (Rai Libri), dialogano con l’autore Daniele Corvi e Fabio Melelli.

Presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, alle 17.30 si terrà la presentazione del libro Vite mie (Mondadori) di Yari Selvetella, dialoga con l'autore Angelo Mellone.

Alle 18.30, sempre a Palazzo Graziani, Antonio Di Bella dialoga con Andrea Di Consoli su Così lontano, così vicino. Il corrispondente come narratore (Mondadori).

Alle 18.30 presso la Galleria Tesori d’arte, Massimo Cecchini presenterà il suo Il Bambino (Neri Pozza), intervengono Rosella De Leonibus e l’autore.

Anche quest’anno sarà dato ampio spazio alle presentazioni degli editori umbri presenti al festival a cui saranno dedicati molti appuntamenti.

Sul canale youtube dedicato alla manifestazione si possono seguire gli eventi in streaming.

UmbriaLibri è anche sui canali social Facebook e Instagram

Sul sito è possibile consultare il programma in aggiornamento costante: www.umbrialibri.com