Umbria, torna Calici di Stelle: 23 cantine, musica, degustazioni ed eccellenze

Torna l’appuntamento estivo per eccellenza con il vino e i prodotti tipici del territorio. Dal 6 al 10 agosto prossimo, 23 cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria apriranno per brindare ancora con Calici di Stelle e le tante iniziative organizzate per l’occasione. Anche le Città del vino di Montefalco e Monteleone di Orvieto e la Strada dei vini del Cantico partecipano a Calici di Stelle con innumerevoli iniziative in piazza per festeggiare la notte di San Lorenzo.

Visite in cantina e degustazioni di vino, in abbinamenti alle eccellenze dell’enogastronomia locale, saranno accompagnate dall’immancabile osservazione delle stelle in compagnia di esperti astrofili, musica e animazioni per grandi e piccoli. Tema dell’evento sarà #TraCieloeTerra, un invito a perdersi tra suoni, sapori e profumi dell’accogliente terra umbra con lo sguardo rivolto al cielo, dove brillano le stelle.

"Si ricorda che dal 6 agosto sarà obbligatorio avere il Green Pass per accedere ai servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo, al chiuso, per gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, sagre, fiere, convegni e congressi. In alternativa sarà necessario presentare il certificato di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti", sottolinea il Movimento Turismo del Vino Umbria.

Le cantine aderenti all’iniziativa sono in tutta la regione. Ecco l’elenco (in aggiornamento):