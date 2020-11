“Umbria terra di incanti”, da scoprire nel nuovo libro della Rea Libri Pegaso

“Umbria terra di incanti” è il titolo di una nuova pubblicazione fotografica di Rea Libri Pegaso, giovane ma già vivace realtà editoriale di Perugia. Natura, storia, cultura, arte, misticismo, tradizione, internazionalità ed eccellenze sono un patrimonio speciale racchiuso nell’Umbria che, attraverso una forte sinergia tra racconto e immagine, viene ora svelato nella pubblicazione da pochi giorni in libreria.

Ad arricchire il volume sono i testi di Francesca Romana Lepore (tradotti in inglese da Daria Toschi) e il progetto grafico con impaginazione di Dinda Treppaoli, tutto in perfetta armonia. “Un lavoro che nasce soprattutto con l’intento di promuovere l’Umbria in un momento difficile e per invogliare così il lettore a visitarla” spiegano le autrici.

Un plauso e un ringraziamento al lavoro svolto arriva dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dai sindaci di Perugia e Terni, rispettivamente Andrea Romizi e Leonardo Latini, che con le loro tre prefazioni arricchiscono il volume.

Così scrive Tesei: “Una pubblicazione che ritrae, con colori vividi, alcuni luoghi della regione e che permette, pagina dopo pagina, di volare da nord a sud di una terra ricca da ogni punto di vista, naturalistico, architettonico, storico, culturale, spirituale, enogastronomico”. Il viaggio infatti parte dalle eccellenze di Perugia per toccare poi Lago Trasimeno, Valtiberina, i Parchi del Monte Cucco, del Monte Subasio, di Colfiorito e dei Monti Sibillini, la Valnerina, i Monti Martani, per finire il viaggio nel Parco fluviale del Nera. E in questi itinerari, città dopo città, luogo dopo luogo, si svelano paesaggi unici disegnati da colline, vigneti, uliveti, boschi, fiumi, cascate, specchi d’acqua, antiche fortezze, borghi secolari e città d’arte. Un libro che, foto dopo foto, testo dopo testo, riempie gli occhi e lo spirito mostrando le bellezze umbre e che, al tempo stesso, fa opera di preziosa promozione” conclude la presidente Tesei.