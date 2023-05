Umbria Pride, un mese di eventi in attesa del Pride

Dopo il mese di maggio dedicato al cinema con la rassegna CinePride che ha messo in scena 7 appuntamenti con altrettanti film e documentari a tematica Lgbtqia+, con giugno si entra nel vivo del mese del Pride con un ricco cartellone di eventi, dibattiti e intrattenimento.



Si parte venerdì 9 giugno al Circolo Arci Sant’Erminio (Perugia) con una serie di laboratori su diverse tematiche intersezionali: pornografia e rappresentazione dei corpi, solidarietà inter-specie, disabilità. Lunedì 12 giugno alla Sala dei Notari (Perugia) sarà la volta di un appuntamento all’insegna della musica corale con il coro Omphalos Voices che ospita due cori internazionali direttamente da Inghilterra e Irlanda. Sabato 17 giugno si terranno due eventi: il primo a Terni con un’anteprima del Pride in Piazza della Repubblica e il secondo a Perugia, in collaborazione con Polo Nerd, per la presentazione del gioco di ruolo “Vivi Stonewall e altre storie”. Sul versante letterario due gli appuntamenti: martedì 20 giugno alla Sala della Vaccara (Perugia) con la premiazione del Concorso Letterario Omphalos e venerdì 23 giugno presso la libreria PopUp con la presentazione di “Queer. Storia culturale della comunità LGBT+” insieme all’autrice Maya de Leo. Tre invece i momenti di intrattenimento: domenica 18 giugno ai Giardini del Frontone (Perugia) con Stand Up Pride (stand up commedy), mercoledì 21 giugno a Foligno al Circolo Arci Subasio con l’AperiPride e venerdì 23 giugno con la Mezzanotte Arcobaleno in tutto Corso Garibaldi.



Il programma completo di tutti gli eventi del mese di giugno è consultabile sul sito internet di Umbria Pride https://www.umbriapride.it/programma-edizione-2023/ e sui canali social Facebook e Instagram.



Il grande corteo conclusivo dell’Umbria Pride si terrà invece sabato 24 giugno con concentramento alle ore 15 in Piazza Fortebraccio (Arco Etrusco) e arrivo, per la prima volta, in piazza IV Novembre.



In tutta Italia saranno oltre 50 i pride che scenderanno in piazza per chiedere uguali diritti per le persone LGBTQIA+, quest’anno uniti da un forte appello comune rivolto a tutta la politica italiana: le persone gay, lesbiche, bisessuali (bi+), trans*, intersex, queer, asessuali hanno gli stessi doveri di tutte le altre persone e vogliono gli stessi diritti.



L’Umbria Pride è organizzato interamente dalle associazioni LGBTQIA+ del territorio umbro (Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Agedo e Amelia Pride) e sostenuto da una serie di partner commerciali che hanno scelto di sostenere. È stato lanciato anche un crowdfunding per permettere ad ogni persona di donare anche una piccola cifra per supportare la costruzione di questo importante evento per tutta la comunità regionale (https://www.umbriapride.it/sostieni/).