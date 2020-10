Umbria Libri 2020, premiati i vincitori del concorso letterario Unilapis bandito dall’Adisu

Complesso monumentale di San Pietro, Umbria Libri 2020 (in tono desolatamente minore, causa pandemia). Premiati i vincitori del tradizionale concorso letterario Unilapis, bandito dall’Adisu. Partecipazione elevata, malgrado la pandemia. Qualità letteraria di buon livello, commenta la presidente di giuria, pittrice e scrittrice Serena Cavallini, affiancata dal poeta Francesco Curto, da Rossella Biagi, da Maria Filomia e dall’Inviato Cittadino, da sempre vicino al premio e agli studenti.

Il tema di quest’anno era “Approdi e partenze, conclusioni e nuovi inizi”.

Tocca al Direttore generale Maria Trani consegnare premi ai vincitori. I quali, per la sezione poesia, rispondono ai nomi di Eleonora Federici, Martina Micucci e Gregorio Brizzi. La motivazione del primo premio recita: “Immagini e stati d’animo, realtà presente e ricordo convivono in una composizione caratterizzata da una compattezza di contenuto e di stile incalzante. La chiusa ha l’efficacia fulminante di un haiku”.

Per la prosa, l’alloro è andato a: Massimiliano Moriconi, Matteo Rossi ed Elena Rossi.

La motivazione del primo premio al racconto “Linee gialle” di Moriconi declina: “In un’atmosfera sospesa di disagio e incertezza, dopo un soggiorno in Erasmus, il viaggio di ritorno viene interrotto a metà. Un non luogo segnato ovunque dal motivo ricorrente delle linee gialle. La situazione si umanizza poi, in virtù della gentilezza di due ragazze asiatiche. Il fil rouge della narrazione diventa giallo, da asettica indicazione di pericolo a interscambio di calda umanità”.

Segnalazioni, per la categoria “prosa”, agli scritti “Carmelo” di Beatrice Innocenti e “Mi manca qualcosa?” di Chiara Azzollini.

Parole di incoraggiamento a scrivere e manifestare il proprio mondo interiore da parte del poeta Francesco Curto, che ha festeggiato i suoi primi 50 anni di poesia (una ventina di raccolte) con la pubblicazione dell’Opera Omnia “Poesie. 1968-2018” nella collana Bibliotheca Umbra, a cura di Luigi Maria Reale.

Racconti e poesie dei vincitori sono state pubblicate nel volume “Unilapis#19” da parte dell’Adisu. Immagini di prima e quarta di copertina, incisioni all’interno per gentile concessione di Serena Cavallini.