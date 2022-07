Umbria Jazz, tour a tema gratuiti con Grand Tour Perugia e Brand Culturale, per un'imperdibile occasione di promozione del territorio

Umbria Jazz fa rima da sempre con pormozione del territorio umbro e in occasione dell’edizione 2022 Brand Culturale e Gran Tour Perugia, specialisti nella promozione culturale, propongono una visite guidate a tema da offrire gratuitamente agli ospiti del Festival internazionale.

Umbria JAzz infatti rappresenta un’imperdibile occasione per promuovere la città a 360°non solo per gli ottimi aspetti musicali che caratterizzano il Festival, ma anche per mettere in luce il patrimonio culturale e artistico di Perugia.

I giorni in cui sono previsti i tour culturali sono: sabato 9 luglio, giovedì 14 e sabato 16 luglio sempre alle ore 10. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Perugia.

Dallo spirito di coesione e di condivisione, da cui è nato Brand Culturale, e fermo restando l’obiettivo di valorizzare l’Umbria con le sue eccellenze, proseguono poi anche le iniziative che l’hub inclusivo di progettualità condivise ideato da alcuni creativi umbri ha deciso di mettere in atto in occasione dei principali eventi culturali della regione.

Dopo il Festival internazionale del giornalismo, durante il quale Brand Culturale aveva messo a disposizione gratuitamente i propri spazi a Perugia a giornalisti e operatori/ospiti dell’evento, ora infatti l’attenzione si è spostata sul celbre festival del jazz.

La nuova iniziativa nasce ancora con la logica di sviluppare idee “creative” al servizio del territorio, uno degli asset fondamentali dell’hub. Un risultato, in questo caso, reso possibile grazie alla sinergia con Gran Tour Perugia, società specializzata nella creazione di contenuti culturali a supporto di visitatori e turisti che si sta caratterizzando per visite guidate sempre suggestive tra storia, curiosità e luoghi noti e insoliti della città.