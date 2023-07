Umbria Jazz: Suze, la studentessa dell'Unistra che fece innamorare Bob Dylan

Era una studentessa dell'Università per stranieri di Perugia la ragazza che fece perdere la testa a Bob Dylan. L'artista americano questa sera si esibirà all'Arena di Santa Giuliana, per la prima serata di Umbria Jazz. Nell’archivio storico dell’Università per stranieri c’è un documento di iscrizione ad un corso di lingua a nome di Susan Elisabeth Rotolo. Tutto parte da questo ateneo, noto fin dalla sua nascita in tutto il mondo per i prestigiosi corsi di lingua italiana. Era il luglio del 1962 e lei era una studentessa americana di New York arrivata a Perugia per frequentare i corsi trimestrali, dal 1° luglio al 7 settembre del 1962. Susan Elisabeth si faceva chiamare “Suze” ed era la ragazza che fece perdere la testa a Bob Dylan al punto di dedicargli le più famose ballate folk della sua carriera.

Era figlia di Gioacchino Pietro Rotolo e di Maria Pezzati di Piacenza, un’attivista antifascista che negli anni Trenta a Parigi era stata incaricata di procurare documenti falsi agli italiani fuoriusciti.

“Era ancora una giovanissima ragazza spigliata di appena 17 anni e accadde tutto in un concerto, dove la sorella più grande, Carla, appassionata di musica folk e studiosa, invitò Suze a un live di Bob Dylan. Fu questo il contesto di un grande amore, di un colpo di fulmine che avrebbe fatto innamorare il giovane Dylan e ad introdurlo nel suo mondo. Nel mondo dell’arte e della letteratura" ricostruisce la professkressa Sabrina Cittadini dell’Unistrapg. “La sua formazione artistica – racconta ancora la professoressa Cittadini – fu fondamentale per la sua crescita personale. Durante il suo periodo da studentessa, viveva presso una pensione a pochi passi dal palazzo Gallenga, e più tardi si trasferì prima in via Appia e poi in corso Garibaldi”.

“La love story tra Suze e Dylan era costellata di dolorose ricerche senza esiti positivi ma il folksinger americano non si arrese mai e continuò disperatamente a cercarla".

E secondo alcune testimonianze raccolte a Perugia, sempre dalla professoressa Sabrina Cittadini, “una sera del 1962, in corso Garibaldi, da un taxi nero al numero civico 104 uscì un giovanissimo ragazzo con un mazzo di rose rosse. Era Bob Dylan ed era venuto da Roma a Perugia invano per cercare la sua Suze, la nostra Susan Elisabeth Rotolo”.