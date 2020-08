Umbria Jazz, concerti cancellati: ecco chi verrà rimborsato e chi invece sarà "ospite" nel 2021

Umbria Jazz ha comunicato che procederà al rimborso degli eventi cancellati relativi ai concerti di Lenny Kravitz, Mika ed Anita Baker che hanno subito lo stop a causa dell’emergenza epidemiologica. "Chiediamo al gentile pubblico ancora un pò di pazienza per definire tempi e modalità di rimborso che ci ripromettiamo di rendere noti entro il prossimo 10 Settembre. Vi ricordiamo invece che per tutti gli eventi riprogrammati al 2021 (WYNTON MARSALIS & JALCO/ VERONICA SWIFT with EMMET COHEN TRIO; CHICK COREA/ STEFANO BOLLANI; JAMIE CULLUM; TOM JONES; AN EVENING WITH BRANFORD MARSALIS / REDMAN-MEHLDAU-MCBRIDE-BLADE) rimarranno validi i biglietti per la data originale".

