Umbria Jazz 2021: tutto pronto per le prevendite per i concerti. Il 28 giugno sarà presentato il programma

Umbria Jazz sta arrivando: il 28 giugno si terrà all’Arena Santa Giuliana alle 11 la conferenza stampa di presentazione del festival, intanto da mercoledì 16 alle 12 si aprono le prevendite per i concerti dell’Arena Santa Giuliana. Umbria Jazz ha fatto tutto quanto era possibile per organizzare una manifestazione degna del marchio. "Non è stato semplice - hanno scritto i vertici del Festival - costruire una formula, un programma dovendo convivere con le incertezze delle condizioni e delle norme, in continua evoluzione. Allestire in inverno un evento che si svolgerà a luglio, non sapendo quale sarà lo scenario di luglio: Umbria Jazz 21, da questo punto di vista, è stata una scommessa formidabile, giocata con realismo ma, ancor più, con un grandissimo ottimismo. Volevamo dire a tutti: ecco, Umbria Jazz c’è. Sarà, pur con qualche limitazione, una festa".