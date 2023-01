Umbria Jazz, nuovo colpo per il cinquantesimo: torna Mika

Mika sarà tra i protagonisti del cartellone di Umbria Jazz 2023. In occasione del cinquantesimo del festival, in programma a Perugia dal 7 al 16 luglio, la star internazionale torna a solcare il palco dell’Arena Santa Giuliana. Un ritorno già previsto, dopo il primo concerto del 2016, per il 2020, ma poi sfumato a causa della pandemia. L’appuntamento è per il 10 luglio. Dal 4 gennaio saranno possibili le prevendite.

Un altro superbig per il compleanno di Umbria Jazz che si prepara a varcare la soglia del mezzo secolo. Già annunciati, tra gli altri, anche Paolo Conte, Stewart Copelard, ex batterista dei Police, e Ben Harper

Songwriter di temi accattivanti e trascinante performer ma anche giudice di Talent, conduttore, presentatore, showman. Per Mika si è parlato di un ritorno, debitamente rivisitato, al glam rock e sono state richiamate icone come David Bowie e Freddie Mercury.

Abiti multicolore, tanta simpatia ed una “leggerezza” pop in un personaggio di grande spessore umano che ha smentito chi immaginava che il suo passaggio nello show business, partito dall’exploit di “Grace Kelly”, nel 2007, sarebbe stato effimero. Dopo cinque album in studio e quattro live, più una nutrita serie di singoli e video, per non parlare di tour mondiali di successo, Mika è ancora un artista molto amato dal pubblico e Umbria Jazz gli riapre le porte per la seconda volta (la prima fu un concerto sold out nel 2016). Un ritorno che era previsto nell’edizione 2020, poi cancellata causa pandemia.