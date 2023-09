Umbria Jazz, da Perugia a Terni per il Weekend: l'anteprima

Si avvicina l'appuntamento con Umbria Jazz Weekend, l'evento che il festival musicale promuove, già da diversi anni a Terni per un ritorno alle origini che arricchisce ulteriormente la proposta della storica kermesse jazzistica. E come anteprima dell'edizione 2023, in programma dal 14 al 17 settembre, il 13 settembre da Pazzaglia è prevista la presentazione della Guida di Repubblica dedicata a Umbria Jazz, alle 18.30, mentre alle 21.30 in piazza Europa, è prevista la proiezione del documentario Jazzlife, una serie realizzata e dedicata al festival e alle sue città. In questo caso, in particolare a Terni con il Rosario Giuliano Quartet