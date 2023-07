Umbria Jazz, 50 anni di scatti memorabili. Varasano: "Fotografie che rendono immortali la forza del festival"

Resterà visitabile fino al 27 agosto la mostra fotografica nelle sale della Galleria Nazionale dell’Umbria che documenta alcuni degli episodi più? importanti della storia di Umbria Jazz. “Umbria Jazz 1973-2023”, curata da Marco Pierini, direttore della Galleria, e da Carlo Pagnotta, direttore artistico di UJ, riunisce alcuni dei fotografi che negli anni hanno documentato la manifestazione. Sono in tutto 100 le immagini che raccontano una grande storia. Nella sala Podiani sono inoltre presentati i manifesti di tutte le edizioni.

All’inaugurazione del 6 luglio in sala Podiani sono intervenuti, insieme al presidente della Fondazione UJ Gian Luca Laurenzi, al direttore artistico Carlo Pagnotta e al direttore della Gnu Marco Pierini, il sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi e l’assessore alla cultura Leonardo Varasano. Presenti anche il prefetto Armando Gradone, l’assessore regionale Enrico Melasecche e la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia.

L’assessore Varasano ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e si è complimentato con la Galleria e UJ per la mostra che “è un unicum in termini di memoria e arte”.

“L’esposizione – ha detto - ci restituisce la storia di UJ, insieme al cambiamento del costume e della sensibilità artistica, ma ci restituisce anche l’arte di fotografi. Le cento immagini, che rappresentano un’accurata selezione di una ricca produzione, rendono immortale la forza di una kermesse che ha saputo porre Perugia al centro dell’Italia e della scena internazionale. Questo è il degno prologo di un’edizione destinata a restare incisa nella storia della città”.

Gli artisti appartengono a generazioni diverse, scelgono prospettive e angolature diverse, eppure la sensazione è quella di una narrazione armonica: Andrea Adriani, Massimo Achilli, Giancarlo Belfiore, Elena Carminati, Roberto Cifarelli, Sergio Coppi, Riccardo Crimi, Pietro Crocchioni, Tim Dickeson, Hiroki Fujioka, Marco Giugliarelli, David Morresi, Pino Ninfa, Carlo Pieroni, Karen Righi, Mimmo Rossi, Andrea Rotili, Adriano Scognamillo, Pio Scoppola restituiscono momenti, vissuti e spaccati di cinquanta anni straordinari.

La mostra, accompagnata da un catalogo bilingue edito da Skira, è realizzata grazie alla collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto, Fondazione Perugia, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria.

A impreziosire l’anteprima di Umbria Jazz del 6 luglio, sul palco di piazza IV Novembre, in serata è stata la Banda musicale dell’Arma dei carabinieri, diretta dal maestro Massimo Martinelli, nota per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali. In platea presenti numerose autorità, tra cui il sindaco Romizi ed esponenti della giunta e del Consiglio comunale.

Info sulla mostra fotografica alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Lunedì – domenica 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30).

Biglietti: intero 11 euro, ridotto 3 euro.

Per i possessori di un biglietto per un concerto Umbria Jazz l’ingresso è di 6 euro, previa esibizione di un ticket valido.

Per le gratuità e le riduzioni consultare: https://gallerianazionaledellumbria.it/visita/

Abbonamento annuale: 25 euro.