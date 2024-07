Umbria Jazz 2024, i vecchi tasti di Vinicio Capossela suonano ancora

Richard Galliano e Vinicio Capossela. L'accoppiata vincente per la serata di apertura dell'Arena Santa Giuliana di Umbria Jazz 2024. Circa 4mila spettatori ad assistere alla doppia esibizione che, a un tratto, è diventata condivisa, quando Caposella chiama sul palco il grande musicista francese.

Caposella era alla "prese" con il suo Camera a sud, a trent'anni dalla sua uscita, sul filo dei ricordi e della celebrazione, con la voglia di tornana a suonare i "vecchi tasti" che hanno segnato la sua carriera. Una carriera che è passata, se non partita, proprio da Perugia, grazie all'intuito di Sergio Piazzoli, morto dieci anni fa prematuramente, ricordato solo poche ore prima del concerto con l'inaugurazione della panchina sonora ai giardini del Frontone. Cerimonia a cui anche Vinicio ha partecipato dopo aver visitato la mostra allestita alla Rocca Paolina da Sergino Memories. E il saluto che il cantautore gli tributa dal palco è accolto da un lungo applauso. Segno che quel legame e quella riconoscenza per il promoter perugino, per la tanta musica che ha portato nel tempo a Perugia, è ancora forte.