Umbria Jazz 2024, il programma del 18 luglio

Una serata al femminile all'Arena Santa Giuliana con l'esibizione di Somi e, ad aprire, Fatoumata Diawara. Lorenzo Morresi sarà il protagonista dell'aftershow. La musica inizia molte ore prima. Alle 10, alla sala dei Notari, Blindfold Test di Ashley Kahn a Fabrizio Bosso. Mentre, alle 11.30 con il tradizionale appuntamento con i Funk Off, che si ripeterà alle 18.

SALA PODIANI

Alla sala Podiani Gianluca Petrella - Pasquale Mirra (ore 12), Eddie & The Kids (ore 15.30)

TEATRO MORLACCHI

Al teatro Morlacchi, alle 17, Christian Sands Trio

GIARDINI CARDUCCI

Sul palco dei giardini Carudcci, ore 13, 14.30, 17, 18.30, 20, 21.30, 23, 0.30: Accordi Disaccordi, Lovesick, Nico Gori Young Lions Quartet, Sammy Miller and the Congregation, Lovesick, Berklee Faculty Band, Mitch Woods & His Rocket 88's, Sammy Miller and the Congregation

PIAZZA IV NOVEMBRE

In piazza IV Novembre, ore 19, 21.30, 23.30: Kansas University Jazz Band, Cha Wa, Thornetta Davis Detroit's Queen of the Blues

BOTTEGA DEL VINO

ore 13, 19: Lorenzo Hengeller, Accordi DIsaccordi

PRIORI SECRET GARDEN

ore 18.30: Lorenzo Hengeller