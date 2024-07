Umbria Jazz 2024, il programma del 16 luglio

Serata al femminile all'Arena Santa Giuliana con i concerti di Hiromi's Sonicwonder e Liz Wright. La serata sarà conclusa dall'aftershow affidato a Giesse. Ma prima di questa sera, nel centro storico il tradizionale appuntamento con i Funk Off alle 11.30 (poi replica alle 18)

Gli altri appuntamenti

GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA

Weave4 (ore 12), Rita Marcotulli (ore 15.30)

TEATRO MORLACCHI

Something Else!

PIAZZA IV NOVEMBRE

ore 19, 21.30, 23.30: University of Delaware Jazz Band, Thornetta Davis Detroit's Queen of the Blues, Ray Gelato & The Giants

GIARIDNI CARDUCCI

ore 13, 14.30, 17, 18.30, 20, 21.30, 23, 0.30: Accordi Disaccordi, Showcase Finalisti Conad Jazz Contest, Mitch Woods & His Rocket 88's, Cha Wa, Lovesick, Sammy Miller and the Congregation, Thornetta Davis Detroit's Queen of the Blues

BOTTEGA DEL VINO

ore 13, 19: Lorenzo Hengeller

PRIORI SECRET GARDEN

ore 18.30: Accordi Disaccordi

SECRET BISTROT

Tutti i giorni, ore 23.50: The Resident Band