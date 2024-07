Umbria Jazz 2024, Disco Santa Giuliana con Nile Rodgers e gli Chic

Festa doveva essere e festa è stata. Sontuosa. La festa bella dove arrivi ballando e vai via che ancora non sei riuscito a fermarti un solo attimo. Discoteca arena Santa Giuliana con il maestro di cerimonie che ha il cappello bianco e lunghe trecce, una chitarra in mano con cui è diventato leggenda. Nile Rodgers è un pezzo di storia della musica contemporanea. Con gli Chic ovviamente, nell'epopea della disco music, ma non solo. Perché la sua firma e il suo tocco sono in un'infinità di pezzi che chiunque conosce. L'elenco delle collaborazioni è infinito e molte di queste hanno rivissuto all'arena. Una festa vera tra passato e presente che ha infiammato il pubblico, rimasto seduto solo il tempo di far entrare gli artisti sul palco. Perché Nile, dopo i saluti di rito, ha subito messo le cose in chiaro: tutto bello, tutto perfetto, ma manca qualcosa. Alzatevi dalle sedie. E addio posti assegnati e file da rispettare. Così, dal primo all'ultimo minuto, hanno ballato tutti senza distinzione di ruolo e biglietto. È stata la festa immaginabile, una grande festa.

Ad aprire le danze Veronica Swift che in molti ricordavano come cantante jazz nel trio che, alcuni anni fa, animava l'orario dell'aperitivo al Brufani. Ieri questo ricordo è stato cancellato da Veronica in versione rock, corsetto circense e calze a rete su stivalone nero. Grinta, tanta grinta e grandi doti vocali. Perché quello che aveva fatto sentire, anche in questa nuova veste, è rimasto. Una prova energica perfetta per questa serata ad alto voltaggio.