Umbria Jazz 2024, il programma del 17 luglio

Un altro asso da calare nei dieci giorni di Umbria Jazz 2024. È il momento dei Toto, la band di Steve Lukather e soci che ha composto brani, come “Africa”, “Hold the Line”, “Rosanna” o “Georgy Porgy”, che hanno dominato le classifiche e sono entrate nella leggenda. I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa.

Ma prima di arrivare all'evento principale, e a seguire, sono molti gli appuntamenti in programma anche oggi. A cominciare dai Fun Off, per corso Vannucci alle 11.30 e alle 18.

SALA PODIANI

Mirco Rubegni 5et "My Louis" (ore 12), Ramberto Ciammarughi (ore 15.30)

TEATRO MORLACCHI

Fabrizio Bosso About Ten (ore, 1717 luglio), Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso (17 luglio, ore 21.30)

PIAZZA IV NOVEMBRE

ore 19, 21.30, 23.30: Jazz School Studio Band, Sammy Miller and the Congregation, Mitch Woods & His Rocket 88's

GIARDINI CARDUCCI

ore 13, 14.30, 17, 18.30, 20, 21.30, 23, 0.30: Accordi Disaccordi, Showcase Finalisti Conad Jazz Contest, Ray Gelato & The Giants, Cha Wa, Nico Gori Young Lions Quartet, Ray Gelato & The Giants, Ray Gelato & The Giants

BOTTEGA DEL VINO

ore 13, 19: Lorenzo Hengeller, Accordi DIsaccordi

PRIORI SECRET GARDEN

ore 18.30: Lorenzo Hengeller

SECRET BISTROT

Tutti i giorni, ore 23.50: The Resident Band