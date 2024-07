Umbria Jazz 2024, il pop sofisticato di Raye conquista l'Arena

Terza serata di Umbria Jazz, terza carta giocata bene. Raye è una star internazionale che ha lavorato con le regine del pop mondiale e in quella cerchia di "divine" ci si colloca con un mix di soul, hip hop e ballade dai tempi impegnati che la contraddistingue. Grande voce, grande presenza scenica. In piedi, sdraiata o seduta sul palco dell'Arena Santa Giuliana, l'effetto è quello di far alzare presto il pubblio dalle sedute. Prima di Raye, Cha Wa, un mix esplosivo di funky e rap da ballare senza freni. Nota di merito per l'abbigliamento del cantante che veste con disinvoltura nonostante le ipotizzabili temperature infernali raggiunte con quella sorta di pellicciotto addosso. Un piccolo sacrificio per uno spettacolo che coinvolge e convince.