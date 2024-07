Note di Vetro tra jazz e design al Bluside club di via Oberdan

Al Blueside Jazz Club di Perugia non potevano mancare emozionanti eventi con concerti dal vivo durante il periodo di Umbria Jazz. Da giovedì 18 a sabato 20 luglio nel cuore del centro storico del capoluogo umbro, al Blueside Cult Store in via Oberdan, 39/41, verranno organizzati affascinati momenti conviviali, con entrata gratuita, tra musica, arte vetraria e design. Quest’anno il Blueside Jazz Club punta tutto sul binomio Jazz e vetro soffiato: da un lato con tre concerti con musica live e dall’altro presentando la nuova collezione “Blueside Summer 2024”. Continua così la sperimentazione artistica di questo incantevole luogo in cui l’amore per il bello trasuda da ogni parete coinvolgendo i cinque sensi e riuscendo ad emozionare gli amanti e appassionati di esperienze culturali tra arte, filosofia, artigianato e pittura.

Per entrare nel merito delle tre serate, si comincia giovedì 18 luglio a partire dalle 22.00 con il gruppo Riccardo Catria Quartet Mantra’s Dance composto da Riccardo Catria alla tromba e flicorno, Lorenzo Francioli al pianoforte e piano Rhodes, Alessandro Bossi al basso elettrico e Nicola Pitassio alla batteria. Venerdì 19 luglio dalle 22.00 è la volta di Alberto Mommi Quartet, una band formata da Alberto Mommi al sax, Manuel Magrini “special guest” al piano, Andrea Ambrosi al contrabbasso e Fabio d’Isanto alla batteria. E per finire sabato 20 luglio sempre dalle 22.00 si esibirà il gruppo musicale B.A.D. Trio feat Lorenzo Bisogno, che vedrà come sax tenore Lorenzo Bisogno, al piano Lorenzo Agnifili, al basso elettrico Alessandro Bossi e alla batteria Fabio d’Isanto. Insomma un weekend imperdibile con musica live a ingresso libero, e la possibilità di immergersi in un ambiente esclusivo dove l’arte vetraria la fa da padrona.

Durante queste tre serate al Blueside Jazz Club sarà anche possibile ammirare la presentazione di una nuova linea di oggetti in vetro borosilicato, raffiguranti trombe Jazz, molto raffinate e stilose. Allo stesso tempo in questi giorni verrà presentata anche la nuova collezione di gioielli, tutti pezzi unici, dedicati al mondo della patisserie francese, creati con cura artigianale per portare con sé il gusto e il fascino della vita parigina, incorniciando i ricordi più dolci e le avventure più affascinanti: non solo ornamenti quindi ma veri e propri racconti di eleganza e passione. Oltre a ciò verrà illustrata anche un’altra linea di gioelli con oggetti raffiguranti varie tipologie di fiorellini di diversi colori e forme, tutti realizzati in vetro con una ricercatezza e un design davvero sorprendenti.

Tra l’altro, per poter ammirare dal vivo come si realizzano oggetti in vetro con uno stile unico e di design, con un mastro vetraio che effettua una dimostrazione in diretta, c’è anche la possibilità di prenotare una visita guidata in azienda.

Insomma, per chi ama la bellezza rappresentata in tutte le sue forme artistiche, non può perdersi l’occasione di vivere momenti ritmati di convivialità informale tra musica Jazz, l’arte vetraria e una capacità artigianale davvero particolare, all’interno di un’atmosfera surreale, magica e armonica dove le note di Blues e Soul accompagnano i partecipanti in una situazione fuori dal tempo.

Terminato questo intenso periodo di Jazz, gli appuntamenti al Blueside Jazz Club riprenderanno dopo l’estate con il primo vernissage in programma il 21 settembre con inizio alle 17.30, basato sulla prima mostra personale “Al di là del sogno” con opere di pittura di Anna Lepri.

Per ulteriori dettagli relativi al programma annuale è possibile consultare il seguente sito: https://www.blueside-design.com/cataloghi, oppure per informazioni scrivere a: info@blueside-design.com, o rivolgersi al numero telefonico, anche per prenotare visite guidate: 349.4373708.