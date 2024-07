Umbria Jazz 2024, aperitivo "con" Danilo Rea

I consigli di Danilo Rea per l’aperitivo in occasione di Umbria Jazz. Il celebre pianista celebra il festival musicale, di cui è ospite anche in questa edizione, con un cocktail, realizzato dalle Distillerie Bonollo, che unisce armoniosamente gusto e melodia.

Bonollo Of rappresenta “un viaggio sensoriale unico, un invito a esplorare sentieri inediti di sapori”. Of Jazz è il cocktail fresco e vivace a base di Dorange OF combina la Grappa OF Amarone Barrique con infusi naturali di scorze di arance di Sicilia, creando un liquore aristocratico, vellutato e autentico, privo di aromi aggiunti.