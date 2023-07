Umbria Jazz 2023, la festa per i cinquant'anni inizia dalle Clinics

Cominciano le Clinics, Umbria Jazz sta per arrivare. Domani si aprono le aule dei seminari tenuti da quasi quarant’anni dal Berklee College of Music di Boston, la più prestigiosa scuola di musica d’America, per la quale sono passate centinaia di talenti del jazz, e non solo. Non pochi tra i musicisti che oggi si esibiscono sui palchi di Umbria Jazz come affermati professionisti hanno frequentato negli anni scorsi le Clinics.

Ai corsi perugini quest’anno sono iscritti 210 studenti che arrivano da tutto il mondo (USA, Gran Bretagna, Francia, Spagna ma anche Egitto, Camerun, Cuba, Cina, Russia e Ucraina) per coniugare la propria crescita professionale con la atmosfera unica del festival.

La presenza di questi ragazzi caratterizza fortemente il clima della città, e nello stesso tempo è un tratto essenziale dell’identikit di Umbria Jazz, di cui è un punto di eccellenza.