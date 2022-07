Umbria Jazz 2022: il programma del primo weekend, gli ospiti e le novità

Umbria Jazz, l'attesa è finita. Venerdì 8 luglio inizia l'edizione 2022. Ecco il programma, gli ospiti e le novità.

"Tornano i concerti gratuiti all’aperto - annunciano dal Festival - , con una novità: oltre ai tradizionali palchi in Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci, se ne apre un altro in Piazza Matteotti, tutto dedicato allo swing. Torna anche il club serale e notturno in via della Viola con resident band e jam session. Umbria Jazz incentiva la sua identità festaiola e di manifestazione inclusiva, non solo per conoscitori. Del resto è nata così, nel 1973: musica nelle piazze e gratuita". E ancora: "Buona musica anche come piacevole colonna sonora per chi vuole godersi la cucina umbra in ristoranti del centro storico: quello aperto nell’Arena prima dei concerti serali, e i due locali abituali: Bottega del Vino e La Taverna. Da sabato sarà poi attivo anche lo spazio dedicato ai bambini ai giardini dell’Arena Santa Giuliana, UJ4Kids".

Per quanto riguarda i concerti al Santa Giuliana ecco i big del weekend: "All’Arena inizieranno venerdì i Funk Off, con Mark Lettieri, e Joss Stone, sabato sarà la volta della musica brasiliana con Gilberto Gil e Marisa Monte, domenica ancora suoni latini con Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola e Cimafunk".

La programmazione al teatro Morlacchi, spiega Umbria Jazz, "inizierà sabato con lo special edition di Enrico Rava per proseguire domenica con Dado Moroni. E sempre sabato avranno inizio i concerti alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria con Mathis Picard, Anais Drago, Tellkujira e Franco D’Andrea".

Tra gli appuntamenti non musicali il Festival segnala "sabato 9 alla libreria Feltrinelli la presentazione del libro di Marco Molendini “Pepito, Il principe del jazz”, saranno presenti con l’autore Enrico Rava, Carlo Pagnotta e Giovanni Tommaso".