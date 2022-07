Umbria Jazz, si parte: la prima superstar è Joss Stone

Pronti, si parte. Umbria Jazz 2022 alza ufficialmente il sipario oggi. Dieci giorni in musica e il ritorno alla formula tradizionale del festival, con molto musica gratuita nelle piazze. Un palco si aggiunge ai classici di piazza IV Novembre e dei giardini Carducci. Da quest’anno ci si muove a tempo di swing in piazza Matteotti dove è allestito il terzo stage. Restano poi gli appuntamenti del teatro Morlacchi, della sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria e, ovviamente, il palco principale dell’Arena Santa Giuliana.



Ad aprire le danze, alle 13, ai giardini Carducci, Modalità Trio Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini. Alla stessa ora, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anaïs Drago.



Alle 14.30, ai giardini Carducci, Shake ‘Em Up Jazz Band. Stesso palco, alle 17, per Mathis Picard. A seguire, Tuba Skinny, alle 18.30. Alle 19, in piazza IV Novembre, Brigham Young University’s Jazz Legacy Band.

Per l’appuntamento dell’aperitivo-cena, Lorenzo Hengeller alle 19 alla Bottega del Vino. La Shake ‘Em Up Jazz Band, si sposta, alle 19,30, al chiostro di San Fiorenzo in via della Viola.

Alle 20, attaccano i King Pleasure & The Biscuit Boys in piazza IV Novembre.

All’Arena Santa Giuliana, dalle 21, Mark Lettieri & Funk Off e a seguire Joss Stone con la tappa italiana del ‘Never forget my Love Tour 2022’. A scaldare i motori, dalle 19, Accordi Disaccordi con Anais Drago.

Alle 21.30 si riaccendo anche i tre palchi gratuiti: in piazza IV Novembre, Huntertones, ai giardini Carducci, Sugarpie & the Candymen, in piazza Matteotti, Nico Gori Quartet. Sempre alle 21,30, in via della Viola, Mathis Picard.

Per chiudere, alle 23, ai Carducci, Tuba Skinny e dalle 0.30 King Pleasure & The Biscuit Boys, Sticky Bones in piazza Matteotti, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi in piazza IV Novembre. In via della Viola, il ‘round midnight con The Resident Band poi jam session