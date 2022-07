Umbria Jazz 2022, il festival della ripartenza: dieci giorni di grandi emozioni

Dopo due anni di stop, Umbria Jazz è tornata nella sua veste originaria. Grande musica in molti luoghi della città. Da piazza IV Novembre al chiosto di San Fiorenzo in via della Viola, dai giardini Carducci a piazza Matteotti. E poi il teatro Morlacchi, la sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria. Ovviamente l'Arena Santa Giuliana.