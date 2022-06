Conad Jazz Contest: ecco i finalisti che si esibiranno durante Umbria Jazz 2022

Decisi i finalisti del Conad Jazz Contest 2022. Ad esibirsi per l'ultimo atto della competizione musicale saranno Attilio Sepe "Nomads", Emanuele Marsico Momo' Ensemble, Five Angry Men, GoGoDucks, Lorenzo Vitolo, Matteo Zaccheo Trio, Olivia, Prati Boyz e Soft Winds, scelti dalla giuria tecnica, e Urban Quartet, individuati dalla giuria popolare. Si esibiranno live sul palco all’interno del programma ufficiale di Umbria Jazz, a partire dall’11 luglio.

È stato difficile ed intenso il lavoro della giuria tecnica presieduta da Manuele Morbidini, sassofonista e compositore nonché direttore musicale della Umbria Jazz Orchestra, che ha selezionato 9 dei 10 finalisti di questa edizione. Un vero plebiscito con la giuria popolare che ha portato alla scelta degli Urban Quartet, con 5810 voti, che avranno così l’opportunità di esibirsi su uno dei palchi più ambiti del jazz oltre ad ottenere un voucher del valore di 500 euro da utilizzare in una sala di incisione entro la fine del 2022.

I 10 finalisti così individuati si esibiranno sul prestigioso palco di Umbria Jazz durante il festival che si terrà a Perugia dall’8 al 17 luglio, con la giuria artistica - presieduta da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo - che decreterà il vincitore assoluto del contest. Al vincitore un premio di 5000 euro come contributo alla carriera, oltre ad avere la possibilità di esibirsi durante tutto il resto del 2022 sui palchi jazz più prestigiosi in giro per l’Italia.

Appuntamento dunque a Perugia al Conad Stage dei Giardini Carducci a partire dall’11 luglio alle 15 per il pubblico appassionato di jazz e per dare il via a nuove carriere musicali in ambito jazz, grazie all’iniziativa di Conad, storico partner del Festival ed azienda da sempre attenta ad offrire opportunità ai giovani più meritevoli e promuovere la diffusione della cultura come patrimonio comune, sia attraverso la sponsorizzazione di progetti promossi da terzi, sia attraverso iniziative realizzate in modalità autonoma e diretta, come parte della sua strategia concreta di sostenibilità “Sosteniamo il futuro” basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.