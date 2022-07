Umbria Jazz 2022, un documentario di Amazon Prime per gli ottanta anni di Gilberto Gil

Cantante e compositore brasiliano, Gilberto Gil, 80 anni festeggiati da poco, nella sua nuova tournée concertistica in Europa dividerà il palco con la famiglia, dai figli ai nipoti.

Il tour, iniziato a Timmendorfer Strand in Germania, proseguito a Casablanca in Marocco, poi a Copenaghen in Danimarca, fino ad arrivare a Umbria Jazz a Perugia, proseguirà in Slovenia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio e Gran Bretagna, dove culminerà il 31 luglio nel Wilshire. Gilberto Gil salirà sul palco di Umbria Jazz sabato 9 luglio all’arena Santa Giuliana.

La troupe di Amazon Prime - supportata dall’ufficio Comunicazione del Comune di Perugia - che segue Gil in tutte le date, è arrivata a Perugia per filmare l’artista e la sua famiglia in un documentario celebrativo della sua vita artistica.

Conosciuto in tutto il mondo per canzoni come Aquele Abraço, Toda Menina Baiana, Cálice, Refazenda, Domingo no parque, il cantante e cantautore brasiliano ha venduto quasi 4 milioni di copie di quasi 60 album e ha vinto nove Grammy Awards durante la sua carriera.

Quattro dei suoi otto figli – Nara, Preta, Bem e José – fanno parte della band che si esibirà nel tour, insieme anche ai nipoti João, Pedro, Lucas, Gabriel, Francesco e Flor, mentre sua moglie e altri membri della famiglia aiutano a produrre e organizzare lo spettacolo.

“Em casa com os Gil” è il titolo del trailer di Amazon Prime dove anche Perugia, le sue piazze, le sue atmosfere storiche e artistiche, Umbria Jazz faranno da sfondo al video che racconta il tour artistico in Europa, commemorando gli 80 anni di un artista appassionato, di grande creatività e vitalità.