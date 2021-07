Umbria Jazz 2021, annullato il concerto di Cimafunk

Nuovo concerto annullato a Umbria Jazz 2021. "A causa di alcune positività al covid-19 riscontrate in Francia, dove il gruppo si trova in tour, e comunicate ad Umbria Jazz, Cimafunk non potrà esibirsi sabato 17 luglio a Perugia", spiega il festival. Sono confermati per la serata Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola.

"Le eventuali richieste di rimborso - sottolinea Uj - potranno essere effettuate attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 22 luglio, ricordando che non potrà essere richiesto in caso di utilizzo del biglietto accedendo al concerto".