La decima edizione di Umbria in Voce celebra “Voce, Cura, Spiritualità”

Umbria in Voce torna con la sua decima edizione a partire dal 22 giugno, portando un tema che unisce profondamente la vocalità all'essenza stessa dell'Umbria: "Voce, Cura, Spiritualità". Questa regione, ricca di storia mistica e spirituale, si presta perfettamente a un festival che esplora il canto non solo come espressione artistica, ma come strumento di cura e riflessione interiore.

Il festival si svolgerà in diverse località umbre, tra cui Gubbio, Gualdo Tadino, Casacastalda (Valfabbrica), Scheggia e Pascelupo. Questi luoghi, impregnati di una spiritualità antica e di una bellezza naturale senza pari, offriranno un contesto ideale per esplorare il potere della voce in tutte le sue sfumature.

Le esperienze proposte da Umbria in Voce sono pensate per essere accessibili a tutti, senza distinzione. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in workshop, concerti e incontri che metteranno in luce come la voce possa essere un mezzo di connessione, guarigione e meditazione. La voce, in questo contesto, diventa un ponte tra l’individuo e il mondo, un filo sottile che unisce il corpo, la mente e lo spirito.

Programma

- 22 giugno

Tra natura e parola

Eremo di Serra Santa, Gualdo Tadino

9:00 arrivo all’Eremo. Partenza per la camminata di meditazione silenziosa.

11:00 – 13:00

“Le parole del silenzio”. Laboratorio di scrittura con Antonella Giacon.

Attraverso semplici proposte di ascolto: di sé, di chi ci sta accanto, del luogo in cui viene vissuta

l’esperienza e della natura circostante, ci avvicineremo alla scrittura dell’haiku, antica forma

poetica giapponese, alla sua essenzialità e profondità.

Pranzo in condivisione

15:00 – 17:00

“La poesia nelle mani”. Laboratorio di arteterapia con Francesca Nicchi.

L’integrazione tra la bellezza espressiva della poesia e la creatività tattile dell’arte offre ai

partecipanti l’opportunità di esprimere le loro emozioni e pensieri attraverso la creazione di

immagini ispirate dagli haiku.

17:00 – 18:00

“La poesia nella voce”. Laboratorio con Claudia Fofi.

Gli haiku passano dal silenzio al suono, trasformati dal soffio vocale.

Partecipazione: 30 €. Pasto autogestito.

21:30

Complesso Monumentale di San Francesco, Gualdo Tadino.

Concerto Ensemble La Douss’aura

in collaborazione con “Festival delle Acque”. Ingresso gratuito.

- 29 giugno

Tra natura e parola

Chiesetta di Monte Serra, Casacastalda

Si può partecipare all’intera giornata oppure solo a una delle attività proposte. In ogni caso

l’iscrizione è obbligatoria per facilitare l’organizzazione.

9:00 passeggiata (consigliata ma facoltativa) al Monte Serra partendo da Casacastalda 10:30

Appuntamento alla chiesa di Monte Serra, si arriva comodamente in macchina

Ore 11:00 – 12:00

“Mindfulness e voce”. Laboratorio nella natura con Federico Giubilei

Pranzo in condivisione nel bosco e ritorno a Casacastalda

15:00 – 17:30, piazza di Casacastalda

“Laudato si”. Laboratorio di scrittura creativa ispirata alle Laudi Francescane, con Simona

Possenti

18:30

“Il balsamo delle parole”. Oratorio poetico pubblico a cura dell’Associazione Tre di Tre.

Con la partecipazione dell’ensemble vocale “Le voci del Chiascio”.

Partecipazione 30 €. Pasto autogestito.

- 28 luglio

Tra natura e parola Scheggia e Pascelupo

Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli

Ore 10:00 – 16:00

“Nel flusso del narrare. Laboratorio di introduzione pratica all’arte del narrare” Seminario con

Sista Bramini

Partecipazione 50 €. Pasto autogestito.

Piazzetta di Scheggia

21:00 L’Uccello Grifone, o come le ossa possono resuscitare. Una fiaba campana sulla relazione tra

voce e resurrezione-guarigione. Di Ljuba Scudieri, cantastorie.

21:30 Oratorio poetico pubblico



GUBBIO

- 4 agosto

Cortile della Società Operaia

19:00 “Piccola Festa Lilla”, spettacolo di sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari.

A cura dell’Associazione Il Bucaneve di Castiglion del Lago e Sportello Lilla.

A seguire pasto condiviso. Ingresso gratuito.

- 9 Agosto

Chiesa di Loreto

19:00 Concerto con Ensemble Floriano Canal

22:00 “Una voce tra cielo e terra”, laboratorio di narrazione a cura dell’Associazione

Settimana del Libro. Partecipazione gratuita.

- 5 Settembre

Chiostro di San Pietro.

17:30 Inaugurazione mostra multimediale, a cura di Nello Teodori.

19:00 Elsa Martin, “Vox Humana”, concerto. Ingresso gratuito.

- 6 Settembre

Parco Ranghiasci.

8:00 – 9:00 “Il potere del silenzio”, meditazione con Maria Vittoria Sdoga

Ex Refettorio

10:00 – 12:30 Seminario con Elsa Martin. “La voce è il mio amuleto”. Partecipazione 25 €

Chiesa di San Francesco. Chiostro della Pace.

15:00 – 17:00 Workshop di canti della tradizione orale sacra del sud Italia con Caterina

Pontrandolfo. Partecipazione 25 €.

21:00 “Song of Songs”. Con Caterina Pontrandolfo e Simona Lisi . Ingresso gratuito.

- 7 Settembre

Parco Ranghiasci.

8:00 – 9:00 “Un cuore felice”, meditazione con Maria Vittoria Sdoga

Chiesa di San Marziale.

10:00 – 13:00 “Introduzione al canto indiano”, workshop con Patrizia Saterini.

Partecipazione 35 €

Biblioteca Sperelliana.

15:00 – 18:00 “Feeling Sound”. Seminario con Igor Ezendam. Partecipazione 40 €

Ex Refettorio

21:00 “Le ossa cantano”. Con Rashmi Bahtt e Claudia Fofi.

22:00 Oratorio Poetico Pubblico.

Ingresso gratuito.

- 8 Settembre

Parco Ranghiasci.

8:00 – 9:00 “L’albero della vita”, meditazione con Maria Vittoria Sdoga

Chiesa di San Marziale

10:00 – 13:00 “Il Canto di Ildegarda di Bingen”. Seminario con Elena Modena.

Partecipazione 30 €

18:30

Piazza San Giovanni

“Historia de lupo e Francesco”. Spettacolo con la Compagnia Teatro della Fama su testo di Lucio

Vinciarelli. Partecipazione gratuita.

La partecipazione agli oratori poetici pubblici è libera, vi consigliamo di iscrivervi

per segnalare la vostra presenza in scaletta. Sono ammesse poesie, brevi narrazioni,

musica, canto, danza.

Informazioni e iscrizioni: info@umbriainvoce.it