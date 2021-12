L'Umbria fa il 'giro del mondo': il capodanno di Terni in onda in Argentina, Brasile, Usa, Sudafrica e Cina

Una vetrina mondiale per Terni e l'Umbria. È quella de 'Lanno che Verrà', il Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus che dal palco allestito nelle acciaierie accompagnerà il pubblico verso il 2022.

'Giro del mondo'

I protagonisti della tradizionale festa saranno infatti sugli schermi degli Stati Uniti a partire dalle 12 nell’area di Los Angeles e dalle 15 in quelli di New York, mentre in Argentina e Brasile dalle 17. Alle 22 sarà la volta del Sudafrica con Johannesburg in prima fila mentre in Cina la messa in onda sarà alle 4 di mattina e in Australia tre ore più tardi.

Cast d'eccezione

Il programma 'orchestrato' da Amadeus avrà un cast d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends.