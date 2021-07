Umbria Film Festival, consegna delle Chiavi della Città al Premio Oscar Thomas Vinterberg

Sarà il regista Premio Oscar Thomas Vinterberg il protagonista della giornata di domani, sabato 10 luglio, della 25a edizione dell'Umbria Film Festival, in scena fino a domenica 11 a Montone.

Il programma si apre infatti, alle ore 21 in piazza San Francesco, con la consegna ufficiale delle Chiavi della Città a Thomas Vinterberg. Il regista danese, già tra i fondatori del movimento cinematografico Dogma95 e autore di capolavori quali 'Festen' e 'Il Sospetto', presenterà al pubblico, dopo i cortometraggi, il suo ultimo film, 'Un altro giro' (titolo originale Druk), recentemente vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero. Interpretato da Mads Mikkelsen il film racconta la storia di Martin e alcuni amici, tutti insegnanti demotivati e annoiati, che, basandosi sulla teoria secondo cui ogni essere umano nasce con una minima quantità di alcol in corpo, iniziano un esperimento, convinti che assumendo alcolici, fino a uno stato di leggera ebbrezza durante tutte le ore lavorative, la mente umana possa riuscire a raggiungere stati percettivi che incrementino la creatività del genio. Prima del lungometraggio, le proiezioni dei cortometraggi internazionali con il francese 'Oeil pour Oeil', di Thomas Boileau, Alan Guimont, Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, Malcom Hunt e François Briantais, il russo 'The Princess and the Bandit', di Mariya Sosnina e Mikhail Aldashin, 'Greece treasures', del léttone Janis Cimmermanis e, dalla Germania, 'Tobi and the Turbobus', di Verena Fels e Marc Angele.