Umbria Fashion: due giorni di moda, cultura e innovazione a Perugia

Presentazioni di libri, fashion show, premiazioni e un contest per giovani stilisti emergenti, sono al centro delle due giornate, interamente dedicate alla moda, del nuovo format Umbria Fashion ideato e diretto da Laura Cartocci.

L’evento si svolgerà nei pomeriggi di sabato 21 e domenica 22 ottobre nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia.

“Con questo evento dedicato alla moda - ha spiegato Cartocci - vogliamo gettare dei semi, avvicinare i ragazzi al mondo dei mestieri sartoriali per far crescere le competenze dei giovani nel settore e le loro opportunità d’impiego nella filiera del fashion, di quel Made in Italy apprezzato in tutto il mondo, in cui vogliamo far eccellere il Made in Umbria”.

Alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Donini, insieme a Laura Cartocci, hanno partecipato Luca Merli, assessore al Comune di Perugia, e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria che ha sottolineato: “La moda per l’Umbria rappresenta una risorsa, uno di quei fattori che la stanno facendo conoscere nel modo, tuttavia oggi bisogna guardare ai giovani e alla loro creatività e questo progetto è particolarmente importante, rientra in una visione di presente e futuro che condividiamo, c’è tutto il sostegno da parte della Regione Umbria a questa iniziativa”.

Alla manifestazione saranno presenti ospiti illustri come l'attore Roberto Farnesi e Vitetta Ponti, stilista umbra molto affermata anche a livello internazionale.

Quattro i talk “Lavoro: la moda ricerca giovani talenti”, “Sostenibilità, riciclo e i nuovi trend nella moda”, “Start up e innovazione” e “Moda e comunicazione: dalla fotografia a Instagram”, moderati dai giornalisti Marco Brunacci, Paola Costantini, Donatella Miliani e Matteo Grandi.

L'evento oltre a voler valorizzare i giovani talenti, la sostenibilità, l'innovazione e la comunicazione nel settore della moda vuole ricordare la storia e il gemellaggio tra Perugia e Seattle celebrando ogni anno un personaggio, alternativamente umbro o americano. Per questa prima edizione si tratta del celebre artista Edgardo Abbozzo e domenica si terrà l’evento “Indossare l’arte: simbolo e preziosità citazioni da Edgardo Abbozzo”.

Non mancherà lo spazio per gli istituti superiori dell’Umbria a indirizzo moda, per le scuole di alta formazione con indirizzo moda, l'Istituto italiano design e il Nuovo istituto design, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Perugia che proporranno anche alcune dei fashion show in programma.

“Dobbiamo ringraziare la vulcanica Laura Cartocci perché ha creato una connessione tra passato e futuro per quel che riguarda due settori come la moda e il tessile che hanno segnato la storia dell’Umbria. Entusiasmante soprattutto l’attenzione rivolta alle nuove generazioni. Riprendere la storia e metterla in connessione con il futuro e le nuove tecnologie, infatti, per i giovani può essere uno stimolo a esplorare questi ambiti” ha concluso l’assessore Merli.