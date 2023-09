Umbria Factory Festival, tutto pronto per la terza edizione

Con la sua terza edizione sta per tornare anche nel 2023 Umbria Factory Festival, il contenitore multidisciplinare dedicato ai linguaggi artistici e ai processi di creazione contemporanea realizzato da ZUT! e La Mama Umbria International. Si inizia a Spoleto con tanti appuntamenti nei giorni 15-16 settembre, 23-24 settembre, 30 settembre e 1 ottobre. A seguire sarà la città di Foligno protagonista per due ricchissimi week end dal 5 all’8 ottobre e dal 12 al 15 ottobre. Gli appuntamenti saranno realizzati in vari spazi del centro storico delle due città e in alcune zone periferiche.

In attesa, venerdì 8 settembre sarà la giornata in cui sarà svelato il programma con una conferenza stampa a Perugia (ore 11, Sala Fiume di Palazzo Donini). Nel pomeriggio, invece, sarà inaugurata la nuova edizione con uno spettacolo-anteprima molto suggestivo all’interno del bellissimo Museo Città di Cannara (due le repliche, ore 17 e ore 19). Qua andrà in scena la performance site specific ‘Exhibition – ho un museo nella testa’, il nuovo spettacolo della pluripremiata coppia italo/australiana Cuocolo/Bosetti di Iraa Theatre, che si interroga sulla natura dell’esibizione dell’arte. Posti limitati, prenotazione obbligatoria (uff.tickets@gmail.com - t. 3890231912).

Attraverso il flusso delle parole, di fronte allo spettatore con ‘Exhibition – ho un museo nella testa’ prende forma una galleria d’arte irripetibile. Una "mostra orale" dove quadri e autori sono collegati dall’inciampo del ricordo. Un museo immaginario fatto di quadri visti e vissuti a cui collegare un momento, un’esperienza della nostra vita. Le immagini dei quadri e le immagini della vita formano un museo interiore. Il risultato è la scoperta, dentro un luogo perfettamente reale, di un luogo nascosto, introspettivo e intimo, dove esistono sempre la possibilità di disorientarsi e la probabilità di perdersi. Perché attraversare un museo vuol dire sempre creare una propria mappa, una psicogeografia nella quale visto, conosciuto e vissuto si intrecciano. Un museo senza mura che lo trasforma da spazio di conservazione in un teatro di esperienze. La storia di Exhibition è una storia di abbandoni. È un interrogarsi sul posto dell’arte nella nostra vita.

Il progetto Umbria Factory quindi si conferma ancora come contenitore ideale in cui dare spazio e forma all’arte in tutte le sue declinazioni. Un incontro di linguaggi, del teatro e della danza, della musica e la sound art, video, arti interattive e digitali e azioni nello spazio pubblico. Anche quello dell’edizione 2023 sarà un programma articolato in itinerari specifici in ambito performativo e musicale all’interno di un progetto capace di connettere i territori con le piattaforme culturali nazionali e internazionali. ideato da Zut! di Foligno - spazio innovativo dedicato alle arti performative, alla contaminazione dei linguaggi e alla sperimentazione - il festival anche quest’anno rinnova la collaborazione ideativa e fattiva con La Mama Umbria International di Spoleto - realtà di rilievo internazionale che da più di trent’anni si occupa di progetti artistici e culturali -, consolidando una relazione forte e il desiderio di espandere orizzonti e prospettive, ampliando il territorio geografico su diversi luoghi della regione. La volontà è ancora quella di vivere i territori e incontrare le comunità che li abitano, uscire dai luoghi chiusi del teatro e leggere le città, lo spazio pubblico e la contemporaneità, a contatto con la società civile. L’obiettivo è immaginare nuove formule per ricollocare l’arte nella società, ribaltare alcune pratiche di partecipazione e fruizione e facilitare un incontro reale con le istanze del pubblico. Il progetto è realizzato con il contributo di MiC Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Foligno, Comune di Spoleto + Emas, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.