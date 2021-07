Umbria Ensemble in Destate la notte 2021 al Convento di Monteripido per l'edizione di Concerti al Tramonto

Umbria Ensemble in “Destate la notte 2021” al Convento di Monteripido per la terza edizione di Concerti al Tramonto. Una kermesse che ha già fornito suggestioni agli amanti della musica, declinata in forme e gusti trasversali ai generi. Stavolta è toccato all’ardita sperimentazione di un Omaggio a Chic Corea, musicista italo- americano scomparso solo qualche mese fa. Un azzardo, quello di proporre “The adventures of Hippocrates”, una suite che ha saputo coniugare tango e valzer, rock e sonorità inusuali, fra sperimentazione e provocazione per un quartetto d’archi.

Se la sono cavata benissimo i due violini (Angelo Cicillini e Cecilia Rossi), la viola di Luca Ranieri e il violoncello della convinta Maria Cecilia Berioli. Sebbene tormentati da un vento insistente, che scompagina le parti e allevia la calura. Più tradizionale la seconda parte, dedicata al quartetto “Americano” di Dvorak. Di certo più fruibile anche per palati non avvezzi alla sperimentazione.

Una serata di cultura e socialità che ha fatto misurare il pubblico con un ascolto di certo inconsueto, ma non privo di suggestioni. Una vera soddisfazione per il Comune di Perugia, nella persona dell’assessore alla Cultura Leonardo Varasano che molto crede a questo tipo di offerta musicale.