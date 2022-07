Umbria Danza Festival, il meglio dell'espressione contemporanea a Perugia

Dal 29 luglio al 7 agosto arriva a Perugia la prima edizione dell'Umbria Danza Festival, unico e importante festival in Umbria dedicato alla danza contemporanea, promosso e realizzato da Dance Gallery, presentato martedì 19 luglio in conferenza stampa a Palazzo della Penna a Perugia.

L'esperienza e l'eredità di Corpi Uscenti, che ha accompagnato le estati perugine dal 2012 al 2021, passa ora nelle mani di Umbria Danza Festival grazie al riconoscimento, per Dance Gallery, del Ministero della Cultura, per il triennio 2022/2024, come organismo professionale dello spettacolo dal vivo.

Apertura in grande stile venerdì 29 luglio, alle 17, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria con Mind is - poetry event -, poesia visiva di Carolyn Carlson. Improvvisazione, danza, lettura poetica e musica si intrecciano per dare vita all’immaginario poetico portate della celebre “Blue Lady”. In scena la stessa Carolyn Carlson con un “solo” inedito in Italia, accompagnata dalla sua storica danzatrice e assistente Sara Orselli, perugina. L’evento è preceduto da una visita guidata alla Galleria Nazionale dell’Umbria alle ore 16 per un gruppo max di 25 persone.

Tanti davvero i momenti e gli appuntamenti del festival tra debutti, anteprime assolute, prime umbre, momenti di alta formazione, incontri con il pubblico, una mostra fotografica, con un’attenzione dedicata ai più piccoli a cui sono destinati ben due titoli.

IL PROGRAMMA

Il 31 luglio, al Chiostro di Sant'Anna, Dance Concert per la regia di Roberto Castello. Dance Concert è un concerto di danza per tre performer — Giselda Ranieri, Elisabeth Schilling e Lorin Sookool artiste cosmopolite ed esperte — una sudafricana, una italiana e una tedesca — costruire in tempo reale un dialogo fra loro e con il pubblico. Il 1 agosto, Refreshed oranges into the ocean, della giovane Silvia Giordano, vincitrice del premio Tendance 2021 che divide il palco con la talentuosa e pluripremiata Sofia Nappi in Wabi-Sabi.

Il 2 agosto, serata tutta al femminile con il progetto Woman Made, un progetto di valorizzazione, diffusione e promozione della produzione coreografica femminile internazionale, vincitore del bando Boarding Pass Plus 21/22 del Ministero della Cultura. 3 titoli creati durante periodi di residenza in Italia da una coreografa americana, una messicana e una vietnamita con un gruppo di 5 giovani danzatrici italiane.

Il 4 agosto giornata dedicata ai bambini, che coinvolti durante un breve laboratorio pomeridiano, andranno in scena con la compagnia francese Cie Mf, Maxime Freixas & Francesco Colaleo, e il loro spettacolo Chenapan, I bravi monelli. Lo spettacolo mette in scena i giochi di una volta, generando nel pubblico un processo di riconoscimento. Il laboratorio è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni che faranno poi ingresso in scena, mettendo in pratica i giochi esplorati durante l'atelier. Venerdì 5 agosto arrivano a Perugia per la prima volta Igor X Moreno con Concerto. Due coreografi e un compositore muovono i primi passi nella Danza Canzone. Ricalcando la concezione gaberiana di ‘Teatro Canzone’, il lavoro si propone di fondere i linguaggi della coreografia e della canzone. La narrazione si costruisce su una scaletta di canzoni, scritte e cantate dal vivo da Moreno Solinas e arrangiate da Simone Sassu le cui composizioni collocano lo spettacolo in un paesaggio sonoro elettronico e sintetico, creato da strumenti digitali, in contrasto con la qualità dichiaratamente analogica della voce e del corpo di Moreno Solinas. Il 6 agosto è giornata importante per il festival con il debutto di Amina Amici in Magnificat, produzione Zerogrammi, coprodotta dal festival. In Magnificat, Amina Amici prosegue lo studio sulla figura della Vergine Maria, attraverso uno sguardo laico, in una duplice ricerca: quella sul femminile e quella sulla scrittura coreografica a partire da studi e suggestioni pittorico- iconografiche. Il movimento di un dipinto, un frammento di spazio-tempo dei pensieri più intimi di Maria, di una giovane donna, in relazione agli accadimenti della sua vita straordinaria.

Domenica 7 agosto tecnologia filosofica con Sinfonia H2o, rito sonoro, una sinfonia danzata in 4 movimenti, per celebrare l'elemento acqua risorsa preziosa di vita e rigenerazione. Si tratta di un'esperienza per uno spettatore alla volta. Il festival si chiuderà con un talk aperto tra operatori, artisti, danzatori e pubblico in programma il 7 agosto alle 10.30, presso la Sala Sant'Anna.

Tanti i momenti di formazione per professionisti della danza proprio con i protagonisti del festival come Amina Amici, Lucrezia Gabrieli, Virginia Poli, Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi, Silvia Giordano, Sofia Nappi, Kimberly Bartosik, Sara Maurizi, Maxime & Francesco e uno speciale laboratorio realizzato all’Orto Mediale dalla danzatrice Cecilia Ventriglia che indaga il tema tra corpo e natura dal titolo: Un Albero mi ha chiesto di danzare. Biglietteria online su Liveticket.it - Per info e Prenotazione: info@dancegallery.it - 3382345901