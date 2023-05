Umbria Danza Festival Kids: Perugia si prepara a ospitare la prima edizione dell'evento

Un percorso coreografico, da fare liberamente e in autonomia all'Orto medievale di Perugia, in cui sperimentare il movimento in natura. Fino al 31 maggio: Danza tra gli alberi

Il 26 maggio primo spettacolo aperto al pubblico. Il 27 maggio (da non perdere) “Il Giardino Giapponese” della compagnia Tpo. Il giardino è ricostruito attraverso immagini proiettate a terra su di un grande tappeto da danza, un tappeto “magico”, sensibile al tatto. Grazie alla presenza di sensori a pressione nascosti, le immagini e i suoni si animano ed i bambini sono invitati ad entrare in scena ed esplorare i diversi ambienti naturali

La danza è di tutti e tutte, anche in maniera innata. Gioco, riflessione e divertimento si mescolano per offrire ai giovani e alle loro famiglie esperienze di movimento e libertà attraverso la danza. Perugia e il Borgo Bello si preparano ad ospitare la prima edizione dell'Umbria Danza Festival Kids, una novità assoluta a livello regionale e un unicum a livello nazionale: un festival nel festival, essendo una nuova e innovativa sezione del più ampio Umbria Danza Festival.

Cinque giorni (dal 25 al 29 maggio 2023) di eventi, performance, spettacoli, laboratori e incontri dedicati ai giovani e alle infanzie: un’occasione di educazione, fruizione e crescita culturale, indirizzato alle varie fasce di età, dall’infanzia all'adolescenza. Ogni spettacolo ha la sua “età di partenza”, ma sicuramente non una massima, perché la qualità artistica e i temi trattati sono fonte di riflessione per tutte le età. Diretto da Valentina Romito, realizzato da Dance Gallery, si rivolge a bimbe, bimbi, giovani, famiglie e scuole ed ha l'ambizione di offrire una visione trasversale dei generi che permeano i confini della danza contemporanea e di far dialogare lo spettacolo dal vivo con la didattica.

Come spiega Valentina Romito: “La danza è l’arte del movimento e il movimento appartiene a tutti. In quest’ottica e per favorire uno spazio libero di benessere psicofisico abbiamo strutturato un innovativo percorso coreografico dal titolo Danza tra gli alberi, libero e aperto a tutti, in cui sperimentare il movimento in natura”. Il percorso è realizzato all’interno dell’Orto medievale, in collaborazione con il Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici – Università di Perugia. Si tratta di un sistema di pannelli articolati in 5 stazioni, ognuno dei quali corrisponde ad un albero e riporta un movimento da svolgere, e un QR-code con cui accedere gratuitamente a specifici contenuti. Una novità che si rivolge a residenti e turisti invitandoli a muoversi e a mettersi in ascolto della natura e di se stessi. Una sorta di percorso benessere, come quelli che si trovano nelle aree verdi e nei parchi delle città, ma danzato.

L’itinerario verrà svolto anche in compagnia di Cecilia Ventriglia, danzatrice che porta avanti da diverso tempo un progetto dedicato alla natura, in particolare agli Alberi Monumentali. Fino 31 Maggio Danza tra gli alberi sarà aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30. Venendo agli spettacoli proposti alla sala Cutu. Si comincia il 25 maggio con due matinée per le scuole e il 26 pomeriggio alle 18.30, (aperto al pubblico), con lo spettacolo dal titolo Luna e il suo Mostrogiramondo di e con Valentina Dal Mas. La storia dell’incontro tra una bambina di nome Luna e un mostro di nome Mostrogiramondo. Attraverso la parola, la danza e le illustrazioni i piccoli spettatori si immergeranno e si lasceranno portare pienamente dalle variegate correnti emotive che soffiano all’interno della narrazione. Il 26 maggio, matinée per le Scuole, con Swollen Bodies – progetto in residenza di Matteo Marchesi in collaborazione con Federica Tardito. Restituzione pubblica del laboratorio con gli studenti della scuola San Paolo. Progetto performativo che vuole esplorare e andare a fondo dell’esperienza della libertà e del potere attraverso il corpo: che cos’è il potere? da cosa lo percepiamo? Che cosa serve per creare un luogo dove si possa manifestare questa qualità che riempie i corpi senza danneggiare chi ci è accanto? L’obiettivo artistico, di cui i ragazzi e le ragazze sono co-autori, è la raccolta di un immaginario sul corpo potenziale, veicolo di un cambio di prospettiva in atto, e di qualità di sguardi e di pelle, come una risorsa condivisa di senso e azione. Sabato 27 maggio, alle 17 e alle 18.30 (aperto al pubblico), Il Giardino Giapponese della compagnia TPO. Lo spettacolo è un racconto per immagini e danza dedicato alla bellezza del giardino giapponese. Il giardino è ricostruito attraverso un tappeto “magico”, sensibile al tatto che, grazie alla presenza di sensori a pressione nascosti, permetterà a i bambini ad entrare in scena ed esplorare i diversi ambienti naturali. I ragazzi individualmente o a piccoli gruppi, giocano nel giardino e si immergono nelle sensazioni visive e sonore vissute da Shiro, il protagonista, nel suo viaggio. Nella stessa giornata, alle 15.30 laboratorio gratuito a cura delle Famiglie Arcobaleno “Piccolo Uovo” ( età 3-6 anni).