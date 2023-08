Estate 2023, concerti all'alba... buona la prima: ecco gli altri appuntamenti a Perugia

Dopo i concerti del tramonto, la rassegna Destate la notte prosegue con I Concerti dell’Alba giunti alla loro ottava edizione. Anche quest'anno, Perugia, grazie a Umbria Ensemble, si risveglia con la grande musica. Il primo appuntamento, ieri, alla Terrazza del Mercato Coperto alle ore 6.20 ha avuto un grande successo: c’erano tantissimi perugini per l’esecuzione de “L’Eterno Ritorno”. Musiche di Vivaldi, Nyman, Glass.La kermesse mattutina prosegue domenica 27 agosto, al convento di Monteripido alle ore 6.30 con “Vergin tutto Amor”. Musiche di Durante, Cherubini, Verdi, Leoncavallo, Caccini, Mercadante, Tournier. Domenica 3 settembre, alle ore 6.30, nuovo appuntamento alla Terrazza del Mercato Coperto, con “Note di Rinascita”. Musica di Johannes Brahms. Ingresso libero. Grande soddisfazione dell’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano: "Il sole che squarcia la foschia e irrompe tra le nubi, la vita che si rinnova in uno splendido connubio con le musiche suonate da Umbria Ensemble nella terrazza del mercato coperto per un nuovo ciclo di concerti all’alba. Altro partecipatissimo tassello del programma di destate la notte 2023".