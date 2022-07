Torna l'Umbria Cinema Festival dedicato ai film italiani: nove pellicole in gara. La giuria guidata da Claudia Gerini. Tutto il programma

Al via la seconda edizione dell’Umbria Cinema Festival riservato alle pellicole italiane che animerà le piazze di Todi tra il 22 e il 24 luglio prossimi. L’iniziativa è promossa dalla Umbria Film Commission – presieduta dal regista Paolo Genovese che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico del Festival -, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi. Il programma del Festival è stato illustrato alla stampa oggi a Roma, alla Casa del Cinema.

Nel ricco panorama degli appuntamenti italiani dedicati al cinema nella penisola, l’Umbria Cinema Festival ha un’importante particolarità: “L’idea di Umbria Cinema Festival – ha spiegato Genovese – è quella di dedicarsi esclusivamente e a tutto tondo al cinema italiano, senza distinzione di target di pubblico, stile o genere cinematografico. Questo, unito all’emozionante scenografia di Todi, ne fa una tappa inedita, fresca e originale per i tantissimi appassionati e appassionate di cinema in Italia”. I nove film in concorso, selezionati dal Comitato d’Onore, saranno in gara per l’assegnazione di cinque premi: Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Sceneggiatura e Miglior Fotografia. La Giuria è presieduta da Claudia Gerini che consegnerà il premio del Miglior Film.

“L’amministrazione regionale intende dare nuovo impulso al settore cinematografico e a tutte le attività ad esso collegate – ha affermato l’Assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti -. La promozione del territorio umbro delle sue peculiarità, delle sue bellezze naturali e paesaggistiche, dei suoi borghi e dei suoi tesori artistici passa sicuramente attraverso il cinema e lo stesso impulso alla promozione turistica trova un eccellente volano nelle produzioni che hanno trovato casa e ospitalità nella nostra regione”. I nove film in concorso verranno proiettati al Cinema Nido dell’Aquila ma, nelle tre serate della manifestazione, il Festival abbraccerà anche il centro cittadino.

In particolare, durante la serata inaugurale di venerdì 22 condotta da Elisabetta Ferracini, è prevista anche l’esibizione dell’attore Alessandro Preziosi che interpreterà alcune canzoni di Mogol. Sabato 23 si terranno le premiazioni del festival, lo show del comico Maurizio Battista e gli intermezzi musicali degli Adika Pongo. A condurre la serata saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Domenica 24 Marianne Mirage si esibirà insieme ad un quartetto d’archi che eseguirà le grandi musiche del cinema. Alle ore 18 di sabato 23 verrà proiettato, sempre al Cinema Nido dell’Aquila, un documentario su Ugo Tognazzi, in occasione dei cento anni dalla nascita. A presentarlo sarà il figlio Ricky. In questa seconda edizione, il Premio alla Carriera “Gigi Proietti” verrà assegnato a una vera icona del cinema italiano: Giovanna Ralli, già vincitrice di due David di Donatello e due Nastri d’Argento, grande interprete del nostro cinema diretta da alcuni fra i più grandi registi italiani, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.



ELENCO FILM IN CONCORSO

TAKEAWAY

Regia: RENZO CARBONERA, 2022

Genere: DRAMMATICO

Distribuzione: FANDANGO

Cast: CARLOTTA ANTONELLI, LIBERO DE RIENZO, PRIMO REGGIANI

PICCOLO CORPO

Regia: LAURA SAMANI, 2022

Genere: DRAMMATICO

Distribuzione: NEFERTITI FILM (Italiana), ALPHA VIOLET (Internazionale)

Cast: CELESTE CESCUTTI, MARCO GEROMIN, ONDINA QUADRI

LEONORA ADDIO

Regia: PAOLO TAVIANI, 2022

Genere: DRAMMATICO

Distribuzione: 01 DISTRIBUTION

Cast: FABRIZIO FERRACANE, MATTEO PITTIRUTI, DANIA MARINO

UNA FEMMINA

Regia: Francesco Costabile, 2022

Genere: DRAMMATICO

Distribuzione: MEDUSA FILM

Cast: LINA SICILIANO, FABRIZIO FERRACANE, ANNA MARIA DE LUCA

E BUONANOTTE

Regia: MASSIMO CAPPELLI, 2022

Genere: COMMEDIA

Distribuzione: MINERVA PICTURES

Cast: NICCOLÒ FERRERO, NINA PONS

L’OMBRA DEL GIORNO

Regia: GIUSEPPE PICCIONI, 2022

Genere: DRAMMATICO, SENTIMENTALE

Distribuzione: 01 DISTRIBUTION

Cast: RICCARDO SCAMARCIO, BENEDETTA PORCAROLI, WAEL SERSOUB

OCCHIALI NERI

Regia: DARIO ARGENTO, 2022

Genere: HORROR, THRILLER, GIALLO

Distribuzione: VISION DISTRIBUTION

Cast: ASIA ARGENTO, ILENIA PASTORELLI, MARIA ROSARIA RUSSO

CORRO DA TE

Regia: RICCARDO MILANI, 2022

Genere: COMMEDIA, SENTIMENTALE

Distribuzione: VISION DISTRIBUTION, UNIVERSAL PICTURES

Cast: PIERFRANCESCO FAVINO, MIRIAM LEONE, MICHELE PLACIDO

CALCINCULO

Regia: CHIARA BELLOSI, 2022

Genere: DRAMMATICO

Distribuzione: LUCE CINECITTÀ

Cast: GAIA DI PIETRO, ANDREA CARPENZANO, BARBARA CHICHIARELLI, FRANCESCA ANTONELLI