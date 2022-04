"L'Umbria che spacca", nuovi annunci: Brunori Sas in concerto

Ci sarà anche Brunori Sas alla prossima edizione de L'Umbria che spacca. Il cantautore calabrese farà tappa a Perugia il 2 luglio con il suo tour estivo. Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente. A Perugia l'occasione per sentirlo nuovamente dal vivo