L'Umbria che spacca 2021, annunciati i primi ospiti: biglietti in vendita

“Ripartire non è semplice, ma è essenziale”. È quanto sottolinea Niccolò Fabi, annunciando la ripresa del suo tour estivo, con una data (venerdì 2 luglio, ore 22) in programma anche per l’Umbria che spacca, insieme a compagni di viaggio come Roberto Angelini e Pier Cortese. Festival che così inizia a presentare i suoi primi, straordinari, ospiti. Per domenica 4 luglio (ore 22) sono invece attesi i Coma Cose, duo che farà tappa quindi a Perugia con il Nostralgia Tour, in una formazione inedita.

Sono questi i primi grandi ospiti annunciati al momento per le tre notti di luglio in programma quest’anno in una nuova location ma che al centro avranno sempre la musica, quella che emoziona ed unisce. Quest'anno infatti, come già annunciato, l'Umbria Che Spacca cambia pelle e si adatta alla situazione particolare dettata dall’emergenza sanitaria. Concerti quindi seduti, distanziati e in sicurezza ma con stile, sia per gli artisti protagonisti sia per il luogo scelto: prato meraviglioso e contesto mozzafiato con una natura che non mancherà di emozionare ed una musica che innalzerà l'anima.

L'edizione 2021, l’ottava dopo l’annullamento di quella dello scorso anno causa covid, con il sottotitolo ‘Il giardino segreto’ si terrà il 2-3-4 luglio 2021. Per l'occasione il festival si sposterà dalla solita location dei Giardini del Frontone alla Villa del Colle del Cardinale (Colle Umberto, Perugia), una residenza principesca del sec. XVI, realizzata dal Cardinale Fulvio della Corgna, con un parco adiacente molto suggestivo.