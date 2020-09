A settembre torna puntuale Cantine Aperte: due fine settimana ricchi di eventi, ecco dove andare e come prenotare

Nei due fine settimana del 19/20 e 26/27 settembre in 21 cantine MTV dell’Umbria torna l’appuntamento con Cantine Aperte in Vendemmia, occasione per rivivere l’allegria della vendemmia, quando il lavoro nei vigneti e in cantina diventa un’occasione per stare in compagnia e condividere il buon cibo e il buon vino.

Molte le iniziative per gustare l’atmosfera della vendemmia con le numerose attività in programma: visite ai vigneti e alle cantine, intente alle prime fasi della lavorazione delle uve, degustazioni di mosto e vino, con l’immancabile abbinamento ai prodotti tipici del territorio, brunch, pranzi e aperitivi, laboratori ed esperienze di vendemmia per i più piccoli. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione del Movimento Turismo del Vino con Picnic Chic, il primo booking del picnic, gli ospiti potranno utilizzare la formula del PicNic in Cantina nelle cantine aderenti all’iniziativa (vedi elenco).

Queste le Cantine Aperte in Vendemmia dell’Umbria:

Montefalco – Colli Martani

Antonelli San Marco (20 settembre)

La cantina resterà aperta nella giornata di domenica 20 settembre per visite e degustazioni.

Possibilità di gustare i prodotti dell’azienda agricola fino alle ore 17.

Per info:

Loc. San Marco - Montefalco

tel. 0742.37.91.58

www.antonellisanmarco.it - info@antonellisanmarco.it

Arnaldo Caprai

In entrambi i fine settimana di Cantine Aperte in Vendemmia, la cantina Arnaldo Caprai propone

visite guidate alla cantina con degustazione finale delle etichette più rappresentative della cantina

stessa. Solo su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

Loc. Torre - Montefalco PG

tel. 0742 378802

www.arnaldocaprai.it - info@arnaldocaprai.it

La Veneranda (27 settembre)

La cantina La Veranda propone per domenica 27 settembre la visita guidata alla cantina e ai

vigneti, la possibilità di partecipare alla raccolta e alla spremitura dell’uva, e, per finire, la

degustazione dei propri vini in abbinamento ai prodotti tipici locali. Salvo maltempo, le attività di

raccolta e spremitura delle uve si svolgeranno al mattino dalle 9:30 fino a mezzogiorno, sono

gratuite e possono parteciparvi, nel pieno rispetto della normativa vigente, sia adulti che bambini.

Tutte le altre attività si svolgeranno per tutta la giornata dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00. Per

l’intera giornata musica dal vivo.

Per info e prenotazioni:

tel. 0742 2951630 - 349 2777960

www.laveneranda.com; info@laveneranda.com

Le Cimate (20 settembre)

Domenica 20 settembre la cantina Le Cimate aspetta i suoi ospiti per un gustoso pranzo in

giardino o un aperitivo al tramonto tra arte e musica. Solo su prenotazione.

Per info e prenotazioni :

Via Cecapecore, 41 - Montefalco PG

tel. 0742 290136 / 348385216,

www.lecimate.it - info@lecimate.it; marketing@lecimate.it;

Perticaia (26 settembre)

Sabato 26 settembre la cantina Perticaia attende i suoi ospiti a partire dalle 11,30 per un insolito

brunch del vignaiolo, non prima di aver visitato la cantina per conoscere come nascono i suoi vini.

Costo 20,00 euro/persona, solo su prenotazione.

Info e prenotazioni:

Loc. Casale - Montefalco PG

tel. 0742 379014 / 347 5390574

www.perticaia.it -info@perticaia.it

Scacciadiavoli (19, 26 e 27 settembre)

La Cantina Scacciadiavoli resterà aperta in entrambi i fine settimana, dalle 10 alle 18. Sabato 19,

sabato 26 e domenica 27 appuntamento con il PicNic in Cantina, dalle 10 alle 15, ma non

mancherà, domenica 20 settembre, la possibilità di gustare abbinamenti insoliti come quello tra

“mozzarelline e bollicine”, musica jazz e divertimento. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazione:

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco PG

tel. 0742 371210

www.scacciadiavoli.it - info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Valdangius (19 settembre)

La cantina Valdangius resterà aperta sabato 19 settembre per Cantine Aperte in Vendemmia,

proponendo ai propri ospiti visite in cantina e degustazioni.

Per info e prenotazioni:

Fraz. San Marco - loc. Case sparse, 84 - Montefalco

tel. 333 495 3595

www.cantinavaldangius.it; valdangius@gmail.com

Azienda Agricola La Fonte

“Ma quanto è bello andare a vendemmiar…” è l’appuntamento che propone, nei due weekend del

19/20 e 26/27 settembre, l’azienda agricola La Fonte a Bevagna con aperitivo tra i filari in

vendemmia, con menù a tema, uva e mosto fresco.

Info e prenotazioni:

via le case, 11 - Bevagna

tel. 393.0222229 | +39.340.2560402

www.lafontedibevagna.it; info@lafontedibevagna.it

Colle del Magghio (20 e 27 settembre)

La cantina Colle del Magghio propone per domenica 20 settembre la tradizionale Cena di fine

estate, mentre per domenica 26 settembre un’allegra e gustosa Cena della Vendemmia. Su

prenotazione.

Info e prenotazioni:

via Madonna delle Grazie, 19 - Bevagna

tel. 347 1654252

www.agricolacolledelmagghio.it; info@agricolacolledelmagghio.it

Terre de’ Trinci (26 settembre)

In occasione di Cantine Aperte in vendemmia, sabato 26 settembre, la cantina Terre de’ Trinci

propone un aperitivo in cantina a base di prodotti del territorio, in occasione della consegna delle

uve vendemmiate da parte dei soci.

Info e prenotazioni a:

Via Fiamenga, 57, Foligno

tel. 0742 320165

www.terredetrinci.com; cantina@terredetrinci.com

Baldassarri (26 e 27 settembre)

Sabato 26 e domenica 27 settembre, Cantine Aperte in vendemmia alla cantina Baldassari sarà

l’occasione per visitare i vigneti e la cantina “in fermento” e per gustare il primo mosto così come i

vini della cantina stessa, accompagnati dai prodotti tipici umbri. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Loc. Pianelli, 65 - Collazzone PG

tel. 075 8707299

www.cantinabaldassarri.it -cantinabaldassarriluciano@gmail.com

Colli Perugini – Assisi

Chiorri (19 e 20 settembre)

Appuntamento alla cantina Chiorri sabato 19 e domenica 20 settembre per un PicNic in cantina in

due fasce orarie, dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 22. La cantina propone inoltre, degustazioni

guidate ed esperienza di vendemmia.

Info e prenotazioni:

Via Todi, 100 - Loc. S. Enea 06132 Perugia PG

tel. 075 607141

www.chiorri.it - info@chiorri.it

Goretti (19 e 27 settembre)

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia la Cantina Goretti di Pila propone, per sabato 19

settembre, il PicNic in cantina serale, dalle 17 alle 22, mentre per domenica 27 settembre un

gustoso pranzo in cantina con prodotti tipici in abbinamento ai vini Goretti.

Info e prenotazione:

Strada del Pino 4, Pila - Perugia PG

tel. 075 607316

www.vinigoretti.com - goretti@vinigoretti.com

Sasso dei Lupi (19 e 26 settembre)

Nei due sabati di Cantine Aperte in vendemmia, la cantina Sasso dei lupi aspetta i suoi ospiti a

partire dalle 17,00 circa per una visita al vigneto in vendemmia e successiva degustazione. Quindi,

dalle 18,30 appuntamento con il PicNic del vignaiolo in cantina.

Per info e prenotazioni:

Via Carlo Faina 16 - Marsciano

tel. 075 874 9523

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Sportoletti

Nei due weekend dell’evento la cantina resterà aperta per visite guidate e degustazioni in

compagnia della famiglia Sportoletti dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30..

Info e prenotazioni:

Via Lombardia, 1 - Spello PG

tel. 0742 651461

www.sportoletti.com - info@sportoletti.com

Saio Assisi

Tempo di Vendemmia nel Vigneto di Assisi: la riscoperta della vendemmia di una volta nelle

giornate evento di Cantine Aperte in Vendemmia e il fascino dei Pic nic in Vigna, passeggiando tra

i filari e assaggiando l’uva del vino che verrà. Sabato 19 e Sabato 26 settembre l’inizio delle attività

è previsto alle ore 15.30, con il benvenuto nella sala degustazione del Saio Wine Shop, quindi

partenza per la passeggiata in vigna per conoscere qualche dettaglio della viticoltura e del vino.

Nel vigneto proprio sotto la Basilica di San Francesco, via alla vendemmia e alla pigiatura dell’uva

come una volta, quindi, degustazione guidata di 4 vini, tra cui secolare quello preferito, con cui

accompagnare l’apericena in vigna.

Domenica 20 e domenica 27 Settembre stesso programma al mattino, con inizio alle ore 10.30 e

pranzo in vigna.

Consigliato abbigliamento comodo e di ricambio per coloro che intendono partecipare alla pigiatura

Per info e prenotazioni:

via della Passerella 9 - Assisi

tel. 335 8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Torgiano

Lungarotti (19 settembre)

La cantina Lungarotti resterà aperta sabato 19 settembre per l’intera giornata per degustazioni

guidate. Solo su prenotazione.

Info e prenotazioni

viale G. Lungarotti, 4 - Torgiano

tel. 075988 6649 - 075 988661

www.lungarotti.it; lungarotti@lungarotti.it; enoteca@lungarotti.it

Terre Margaritelli

La cantina resterà aperta in entrambi i fine settimana di Cantine Aperte in vendemmia. Il

programma prevede, per sabato 19 e sabato 26, alle ore 18,30 la passeggiata in vigna “Dall’uva

alla bottiglia”, alla scoperta delle diverse fasi di lavorazione. Dalle 19,00 degustazione guidata dei

prodotti DOC Terre Margaritelli e alle 19,30 la Cena in vigna. Costo 25,00 euro (comprende la

visita, la degustazione guidata e la cena). Prenotazione obbligatoria. I bambini da 7 a 12 anni euro

18,00 , i bambini fino a 7 anni ospiti della cantina.

Domenica 20 e domenica 27 settembre, una passeggiata in vigna in compagnia di Pinocchio per

scoprire come l’Uva diventa Vino, con inizio alle ore 11, e a seguire (11,30) piccolo laboratorio sulla

produzione di vino con i grappoli raccolti in vigna e la pigiatura con i piedi *. Alle 12.30 il pranzo** ,

seguito, alle 15,30, da “Li giochi speciali di un tempo” con Ludo Bus Mamma Mia

*Per partecipare alla pigiatura gonna campagnola per lei e pantaloni corti per lui.

**Prezzo del pranzo 30,00 euro - Bambini da 7 a 12 anni euro 20,00 - Bambini fino a 7 anni

ospiti (Menù: Salumi formaggi e bruschettine, tortellini al profumo di bosco, capocollo di maiale al

forno con patate e dolce)

Per info e prenotazioni:

Loc. Miralduolo - Torgiano PG

tel. 075 7824668

www.terremargaritelli.com - info@terremargaritelli.com

Todi

Roccafiore (26 settembre)

La cantina Roccafiore propone per sabato 26 settembre, la visita guidata alla cantina con pranzo

al Ristorante Fiorfiore, con menù degustazione. Su prenotazione

Info e prenotazioni:

info@roccafiore.it

tel. 0758942416

www.roccafiore.it

Colli del Trasimeno

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Azienda agraria Carlo e Marco Carini (27 settembre)

Per questa edizione di Cantine Aperte in Vendemmia la cantina Carini sarà aperta domenica 27

settembre e propone un tour/passeggiata alla scoperta della tenuta, seguito da un

brunch/degustazione a base di prodotti del territorio e vini.

Per info e prenotazioni:

str. del tegolaro, 2 loc. Colle Umberto - Perugia

tel. 3476303781 - 075 6059495

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

Colli Alto Tiberini

Blasi Cantine (26 e 27 settembre)

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia la cantina Blasi resterà aperta sabato 26 e domenica

27 settembre.

Info e prenotazioni

Loc. San Benedetto, via Case Sparse, 64 – Umbertide

tel. 366 1428973 (Michele) - 339 8697891 (Mauro)

www.cantineblasi.it; info@cantineblasi.it