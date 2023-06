Umbria Beer Fest, un brindisi alla seconda edizione. Il programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/06/2023 al 24/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mastri Birrai Umbri lancia la seconda edizione dell’Umbria Beer Fest. L’evento, dedicato alle birre artigianali italiane, si svolgerà il 23 e 24 giugno 2023, dalle 17 fino a mezzanotte, presso la sede del birrificio a Gualdo Cattaneo, in via Madonna del Puglia, in provincia di Perugia.

Una vera e propria Festa della Birra Artigianale aperta a tutti gli appassionati della birra, ma anche alle famiglie e ai bambini. Ad animare l’evento saranno 11 aziende brassicole tra le migliori del panorama artigianale italiano. Oltre a Mastri Birrai Umbri, saranno presenti: Birra Perugia, Birrificio La Gramigna, Birrificio Altotevere, Birrificio Amerino, I Due Mastri Birrificio Artigianale, Oltremondo Birrificio Contadino, Karma Birrificio Artigianale, Radical Brewery, Magester, Liquida Birrificio Indipendente. Gli amanti della birra potranno così godere di una vasta offerta di birre artigianali nazionali, con un vero e proprio tour negli stand presenti che proporranno una vasta selezione di specialità.

Sono previsti dei tour guidati (ogni 30 minuti) attraverso i segreti della birra e della maltazione dell’orzo presso MIA, Malteria Italiana Artigianale, la malteria di casa Farchioni adiacente al birrificio. Un’altra attrattiva saranno le degustazioni e i laboratori organizzati in partnership con UDB, l’Unione Degustatori Birre, partner dell’evento, con ospiti di grande rilievo (tra le 17.30 e le 19). Sarà presente infine uno stand di Luppolo made in Italy, che a conclusione del beer trail faranno sentire e toccare con mano i luppoli.

Non mancheranno una ricca parte gastronomica, con la presenza di food truck dedicati al pop food (cibo popolare e colorato che rispetta l’anima Monkey di Mastri Birrai Umbri) e alla cucina tipica locale, e una musicale, con importanti ospiti e Dj Set dal vivo. L’ospite musicale del venerdì sera sarà il rapper e cantautore italiano Ghemon. Sabato sera Dancity Festival presenta il gruppo bolognese dei Pastaboys, specializzati nella dance elettronica.

Grazie alle collaborazioni scientifiche del massimo livello, il festival sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive della birra italiana con seminari sull’orzo, il malto e la birra artigianale.