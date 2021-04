Umbertid'Arte, al via il 1 Maggio la mostra dedicata agli artisti umbertidesi

Con l'Umbria in zona gialla, anche la Rocca-Centro per l'arte contemporanea di Umbertide riapre i suoi battenti dopo sei mesi nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 con un evento d'eccezione. Sarà infatti inaugurata nel pomeriggio di sabato 1° maggio la seconda edizione di Umbertid'Arte, la mostra organizzata dal Comune di Umbertide che vede ospitate all'interno del simbolo per eccellenza della città le opere di ventuno artisti umbertidesi di nascita e di adozione.

Questi i nomi degli artisti in mostra: Alessio Accalai, Jil Cuthberg, Emilio Leonardi, Sandro Epi, Giada Sonaglia, Irene Dragoni, Posy Abbot, Debora Marinari, Martina Monini, Giampaolo Monsignori, Vera Tamburini, Antonio Renzini, Paola Panzarola, Ettore Spatoloni, Daniela Damiani, Valeria Roselli, Bruno Anitori, Fausto Cambiotti e Silvia Moretti.

Quest'anno “Umbertid'Arte” ospiterà anche l'opera “Insieme”, realizzata durante il laboratorio artistico dagli ospiti del Centro Socio Riabilitativo Educativo Arcobaleno. Tutto è iniziato da un gioco. Un fiore “strano”, probabilmente esistente in qualche luogo recondito del nostro pianeta, ha dato vita a quest’opera. Ogni ospite del Centro si è espresso con un fiore, unico nella forma e nel colore, creando un valore altamente simbolico. Il titolo dell'opera rispecchia l’unicità di ognuno degli artisti ed esalta il legame che c’è tra ogni componente.

Saranno presenti anche due sculture (“Starry sky, cielo stellato” e “NASA, come il pianeta Saturno”) realizzate dai ragazzi della classe II E della scuola media “Mavarelli-Pascoli” durante l’anno scolastico 2020-2021, nel corso del laboratorio creativo organizzato dalla professoressa Sonia Costantini.

Un ulteriore regalo ai visitatori di “Umbertid'Arte” sarà la possibilità di ammirare le ventuno opere della prestigiosa “Donazione Ciangottini”, che custodisce pezzi di Luca Baldelli, Duilio Barnabè, Renato Biroli, Mario Brasa, Aldo Borgonzoni, Giovanni Ciangottini, Bice Lazzari, Mino Maccari, Angelo Maggia, Luciano Minguzzi, Enrico Ricci, Giulia Rizzoli, Ilario Rossi, Toti Scialoja.

“La riapertura della Rocca dopo la chiusura dovuta alle restrizioni anticontagio da Covid-19 con la seconda edizione di 'Umbertid'Arte' è un messaggio di speranza e di unità per tutta la comunità umbertidese – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla Cultura, Sara Pierucci - Dopo il successo straordinario della prima edizione, è nostra intenzione fare in modo che questo evento, atteso dagli artisti in mostra e dai nostri concittadini, sia uno degli appuntamenti principali della stagione artistica e culturale di Umbertide. Confermare 'Umbertid'Arte', nel corso degli anni come evento di apertura della stagione della Rocca-Centro per l'Arte Contemporanea è anche un modo per ricordare nell'anno della sua scomparsa la figura di Padre Igino Gagliardoni, che 25 anni è stato l'ideatore, l'organizzatore e l'anima del premio nazionale di pittura 'Fratta', che ebbe un respiro che andò ben oltre i confini cittadini”.

Gli organizzatori esprimono un doveroso ringraziamento per l'aiuto e il sostegno va al consigliere comunale Ettore Spatoloni, a Vittorio Dragoni per l'allestimento della mostra e a Giada Sonaglia per la realizzazione del manifesto.

Orari e giorni per visitare la mostra

La seconda edizione di “Umbertid'Arte” sarà visibile fino al 6 giugno dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni è possibile contattare il numero 0759413691.

All'ingresso e all'interno della Rocca sono presenti cartelli informativi con tutte le regole anti contagio che devono essere seguite. E' obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale. Sono presenti inoltre contenitori con gel igienizzante per le mani. Nel pomeriggio di sabato il Gruppo Comunale di Protezione Civile, che si ringrazia per la collaborazione, fornirà supporto in occasione dell'apertura della mostra.