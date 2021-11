Ultimo week end per Frantoi Aperti 2021: la mappa degli eventi, da UNTO di Assisi alle degustazioni di Marsciano

Ultimo, intenso fine settimana dedicato alla XXIV edizione di Frantoi Aperti in Umbria, evento organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro. Dal 26 al 28 novembre 2021, borghi e i frantoi del territorio vedranno ancora una serie di manifestazioni legate alla cultura dell'olio nuovo.

Ad “accendersi” in questo ultimo fine settimana di Frantoi Aperti sarà Assisi con “UNTO” che oltre alla “Mostra Mercato Dell’olio Extra Vergine Di Assisi e dei Prodotti Tipici”, che si terrà nei tre giorni (dal 26 al 28 novembre) al Palazzo Monte Frumentario, vedrà una serie di iniziative culturali, di degustazione e di movimento all’aria aperta. Da segnalare i tre “Percorsi Sensoriali all’olio Extra Vergine di Oliva Dop Umbria e di produzione Assisana”, degustazioni guidate di olio e.v.o. in programma al Palazzo Monte Frumentario: venerdì 26 novembre alle ore 16.00 a cura di Assoprol Confagricoltura Umbria con la Dott.ssa Angela Canale Capo Panel; sabato 27 novembre alle ore 16.00 la degustazione sarà a cura di Giulio Scatolini, Capo Panel e Guida Gambero Rosso che racconterà anche dell’olivicoltura assisana di fine ottocento; domenica 28 novembre, alle ore 16.00 a condurre il percorso sarà a il Dott. Agr. Marco Gammaidoni per conto di CIA Umbria. Sabato 27 novembre alle ore 16.30 è invece in programma l’incontro “Sacro Subasio” con Giuseppe Bambini e Prospero Calzolari e le testimonianze di guide storiche, vecchi camminatori del Subasio ed appassionati di Olio evo a cura dell’Ass. I Tuoi Cammini (per info e prenotazioni tel. 335 6468058).

Da segnalare inoltre ad Assisi, le iniziative per bambini della rassegna “La Biblioteca si Mette in Moto”, laboratori tematici in programma venerdì 26 novembre alle ore 15.00 a Castelnuovo di Assisi con “L’ulivo Innamorato”; mentre domenica 28 novembre alle ore 17.00 l’appuntamento sarà al Palazzo Monte Frumentario con “Il Giardiniere Dei Sogni” (Prenotazioni tel. 075 813481).

Ecco invece gli altri appuntamenti in Umbria in programma per l’ultimo fine settimana di Frantoi Aperti:

la rassegna “Olio a fumetti – Live drawing nei frantoi” si chiuderà a Montecchio (Tr) presso il Frantoio Ricci, dove ad esibirsi nel live drawing sarà l’artista Filippo Paparelli, in arte Peppo, che alimenta sin dalla tenera età una forte passione per il disegno e in seguito per il fumetto. Dal 2014 collabora col collettivo artistico Becoming X - Art + Sound. Ha all'attivo un fumetto, Mafia vs. Alieni (PlaySeven ed.) ed un libro illustrato di Pinocchio edito dalla BIMBOGIALLO edizioni. Per la rivista ROAR! (Vitercomix edizioni) ha realizzato il poster celebrativo dei 90 di Mickey Mouse ed il portfolio di stampe “Dog Power”. Sui testi di Walter Leoni ha realizzato la storia “Elementare Wilson” pubblicata all'interno della rivista Pangolino, autoproduzione premiata come “Miglior Covid Project” al Treviso Comic Book Festival. Durante tutta la giornata, nel frantoio verrà allestita una mostra a cura della "Biblioteca delle Nuvole" Biblioteca Comunale del Fumetto, dal tema "Umbria - Olio & Fumetti", caratterizzata da illustrazione e vignette sul rapporto che unisce l'Umbria e l'olio. Il frantoio in lavorazione sarà visitabile e si potrà degustare l’olio appena franto durante l’aperitivo a base di olio, con Dj Set, dalle ore 17.00 (Prenotazioni tel. 320 2919017 – 347 8947337).

Il frantoio Il Tempio dell’Oro di Città della Pieve, in collaborazione con il Circolo M.C.L., organizza, per domenica 28 novembre “Assaggiand’Oli”, una giornata di incontro tra produttori ed esperti sull’olio e.v.o., risorsa del territorio, alimento che accompagna le nostre stagioni, la nostra tavola e la nostra cultura, al quale interverranno Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, Maurizio Pescari, giornalista e scrittore, esperto di olio e.v.o; Mario Cirulli, Pediatra esperto dell'importanza dell'olio nell'alimentazione e Giovanni Fiorani, Fiduciario presso l’IPAA, Istituto per l'Agricoltura e Ambiente di Fabro esperto in Ecologia e Pedologia. L’evento inizierà alle ore 10.30 con la presentazione del libro “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” di Pescari, alle ore 16.00 si terrà la degustazione di oli e.v.o. del territorio e si chiuderà con il concerto live music della band “Domino” con apericena a tema olio nuovo.

Da non perdere le passeggiate a piedi e in bicicletta che in alcuni luoghi si fonderanno con la rassegna di arte contemporanea #ChiaveUmbra – InNatura:

Ancora ad Assisi, sabato 27 novembre alle ore 9.00 è in programma “Un Giro d’olio”, trekking con partenza dalla Chiesa di Sant’Apollinare di Capodacqua di Assisi, con percorso ad anello lungo la fertile costa di Assisi, attraverso Fosso Renaro, Gabbiano Vecchio e Sasso Rosso, con al rientro una degustazione di olio e aperitivo (Prenotazioni tel. 351 8699775). Mentre per domenica 28 novembre è in programma, alle ore 15.30, il trekking urbano, a cura dell’Ass. I Tuoi Cammini, sulle tracce della storia millenaria della Basilica di San Rufino, dal culto degli Umbri ad oggi, con visita guidata alla Cripta. Lungo il percorso del trekking urbano ci sarà l’incontro con l’artista Benedetta Galli, che in occasione della rassegna di arte contemporanea “#CHIAVEUMBRA | IN NATURA - Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato” presenterà per la prima volta al pubblico alcune opere che nascono da processi quasi alchemici di manipolazione di materiali naturali. L’artista tenta di disattendere volutamente le regole di alcuni procedimenti e tecniche per produrre, nell’errore e con l’errore, nuove visioni estetiche e concettuali che narrano della fragilità umana, dell’incanto della trasformazione e della relazione.

Per gli appassionati delle due ruote, questi gli appuntamenti da segnalare, entrambe in programma per domenica 28 novembre: ad Assisi, alle ore 8.30, la “Bruschetta In Bicicletta” un EVO bike-tour, con ritrovo presso la Cantina Sportoletti, per un’escursione guidata lungo i sentieri e le strade bianche delle pendici del Subasio e della valle della Chiona. Il giro include una visita alla cantina Sportoletti e alla Cooperativa Agricola di Spello, con degustazioni di olio e vino (Prenotazioni tel. 351 8699775).

A Marsciano invece, alle ore 9.30 di domenica, 28 novembre si terrà la “Pedalata del Gusto” a cura di Fiab Marsciano, che porterà da Marsciano a Compignano, con la visita alle due fornaci storiche che rientrano nel circuito del museo dinamico del laterizio e delle terrecotte e una visita e degustazione di olio e.v.o. al Frantoio Cum Gratia (Prenotazioni tel. 347 8300025 - fiabmarsciano@gmail.com).