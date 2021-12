Ultimi giorni per partecipare al Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per un’economia della Fraternità”

Ultimi giorni per partecipare al bando del premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per un’economia della Fraternità”. C'è tempo infatti fino al 31 dicembre 2021 per associazioni che promuovono esperienze di auto-riscatto economico e sociale e che possono fare scuola e diventare vie dello sviluppo di una società più equa. Questo lo scopo del Premio ispirato al giovane beato e al grande santo di Assisi. Lo scorso 22 dicembre si è insediata, con un incontro online, la Commissione valutativa del premio. I componenti, nominati per tre anni dal Presidente della Fondazione diocesana di religione Assisi–Santuario della Spogliazione, don Cesare Roberto Provenzi, con delibera del Consiglio su proposta o comunque di intesa con il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, sono: padre Giulio Albanese, missionario comboniano, Elisabetta Basile, professoressa di Economia all’Università La Sapienza di Roma, Safiria Leccese, giornalista e conduttrice televisiva, Benjamin A. Martin, professore universitario negli Stati Uniti, Suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Fanno parte della Commissione in qualità di membri di diritto: don Cesare Roberto Provenzi, presidente della Fondazione diocesana di religione Assisi–Santuario della Spogliazione e Francesca Di Maolo, direttore della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo”.

L’incontro si è aperto con la preghiera e i saluti del vescovo che ha sottolineato l’importanza del premio “quale strumento per innescare un processo propositivo di cambiamento dell’economia nei termini della fraternità, come indica Papa Francesco”.

Il premio sarà assegnato a maggio in occasione dell’anniversario del Santuario della Spogliazione.

La Commissione ha stabilito i prossimi step di lavoro sulla base dell’imminente scadenza del bando fissata per il 31 dicembre 2021.

Per partecipare e inviare le domande questo è l'indirizzo email: segreteria@francescoassisicarloacutisaward.com.

Per info e delucidazioni su statuto, regolamento e modulistica consultare il sito www.francescoassisicarloacutisaward.com