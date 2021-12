Ultimi due week-end per "Cantine Aperte a Natale", appuntamento con il miglior vino, eccellenze del territorio e regali all'insegna del gusto

Nei fine settimana dell’11, 12 e 18, 19 dicembre il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria propone l'ultimo appuntamento dell’anno con "Cantine Aperte a Natale", l’evento in cui è possibile gustare vini ed eccellenze tipiche del territorio, divertirsi e conoscere da vicino il mondo del vino, immersi nella suggestiva atmosfera natalizia. Soprattutto, sarà possibile acquistare, direttamente dal produttore, regali gustosi che sapranno senz’altro farsi apprezzare.

Le Cantine Aperte a Natale saranno la cantina G.B. Bennicelli a Solfagnano, Chiorri a Sant’Enea, Goretti a Pila, Castello di Monte Vibiano Vecchio a Marsciano e Cantina Baldassarri a Collazzone; a Torgiano, invece, aprirà le sue porte la cantina Lungarotti, mentre ad Assisi la cantina Saio. Nell’area di Montefalco appuntamento alle cantine Arnaldo Caprai, La Fonte di Bevagna (Bevagna), Agricola Mevante (Bevagna), Le Cimate, Perticaia, Scacciadiavoli, Terre de la Custodia (Gualdo Cattaneo) e Valdangius, mentre in quella del Trasimeno aprirà la cantina Carlo e Marco Carini (Colle Umberto). Appuntamento anche alle Cantine Blasi di Umbertide, alla Fattoria di Monticello (San Venanzo), alle Cantine Zanchi (Amelia) e alla Agricola Palazzone di Orvieto.

La partecipazione alle iniziative di Cantine Aperte a Natale è solo su prenotazione direttamente alla cantina. Obbligo di Green Pass.

Per chi non volesse limitarsi solo al vino, da segnare in agenda l’appuntamento con la prima edizione di Ulivo Day a Natale, l’evento natalizio ideato dal Movimento Turismo dell’Olio nei frantoi aderenti fino al 2 gennaio 2022, con tante iniziative per conoscere e gustare l’oro verde e i prodotti tipici del territorio e, naturalmente, per regalare e regalarsi pensieri di gusto e di qualità. Partner dell’iniziativa sono BCC Umbria e Velino.