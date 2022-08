Ultimi due appuntamenti per "Il suono della ricerca" con Esplorazioni, esperienze tra musica e scienza

In programma gli ultimi due appuntamenti per l'edizione 2022 “Esplorazioni”, rassegna che coniuga musica e scienza sotto il suggestivo nome de “Il Suono della Ricerca”, promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Perugia, nell'ambito del percorso di avvicinamento a Sharper 2022 – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Sarà il Chiostro del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia ad ospitare, Giovedì 4 agosto 2022, alle ore 21, il concerto dell'Orchestra da Camera di Perugia con il violinista Stefan Milenkovich, un viaggio in musica verso Est – in programma brani di Antonín Dvo?ák e Wolfgang Amadeus Mozart – accompagnato dall’approfondimento scientifico, a cura dell'Ateneo perugino. L'intervento scientifico divulgativo che accompagna ogi iniziativa sarà corato in questa occasione da Emanuela Costantini, professoressa associata del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, prenderà spunto dalla constatazione che il concetto di Est è sempre stato una categoria non oggettiva, che ha cambiato significato a seconda del contesto storico in cui è stato inserito. “Riferendoci all'epoca contemporanea – spiega la professoressa Costantini –, all'Est si lega l'idea di un'area in continua turbolenza, in cui crollano gli imperi e mutano i confini degli stati, ma in cui c'è anche una grande vivacità artistica e culturale”.

Venerdì 5 agosto, infine, alle ore 18, nell'Orto Medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS), si svolgerà l’evento conclusivo della rassegna, dedicato in particolare alle famiglie: “Il giro del mondo in 80 minuti”, con il concerto del Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia insieme alla soprano Myung Jae Kho. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss figlio, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Enoch Sontonga, Leonard Bernstein, D.J. Kim.

Nell'approfondimento scientifico, Margherita Maranesi e Stefano Capomaccio, professori associati del Dipartimento di Medicina Veterinaria, accompagneranno il pubblico in un viaggio nel mondo animale, toccando Corea, Giappone, Italia, Austria, Stati Uniti d'America e Sudafrica, con aneddoti, curiosità e aforismi, sull'aquila reale, lo scoiattolo grigio, la cicogna e il cane procione.