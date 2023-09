Parco della Pescaia &Friends chiude in bellezza la stagione estiva delle feste di quartiere

Nonostante il meteo avverso anche l’ultimo appuntamento estivo di “Perugia&Friends” è stato un successo. La festa di quartiere questa volta si è svolta, sabato 16 e domenica 17 settembre, al parco della Pescaia proprio in quel tratto verde della città fra il centro storico e Fontivegge.

L’appuntamento si è aperto con attività per tutte le età, dalle mostre alla cura degli animali, dallo sport all’intrattenimento dedicato ai più piccoli, dalla cultura all’arte con l’estemporanea di pittura degli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto.

Molto partecipato è stato il dibattito dedicato al tema “la vita nel quartiere: problematiche, iniziative e progettualità per una migliore qualità della vita”, che ha visto la partecipazione del vice sindaco Gianluca Tuteri, gli assessori Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia, la dirigente scolastica Emanuela Palmieri, i rappresentanti delle locali associazioni “Il profumo dei tigli”, Ada, Coscienza verde e Wwf. Presente anche il parroco Don Luca e la consigliera Francesca Renda, nonché il rappresentante del centro spazio giovani (CSG) del Comune di Perugia.

Le associazioni hanno espresso soddisfazione per la festa che ha consentito di rendere vitale il parco e nel contempo è stata avanzata la richiesta al Comune di riqualificare alcune aree dello stesso, ma soprattutto di procedere con gli interventi necessari per la riapertura della vicina biblioteca di villa Urbani, autentico punto di riferimento sia per gli anziani che per i giovani, oggi chiusa per motivi di sicurezza. Al centro del dibattito anche il futuro della casa del parco, tra le altre ipotesi è stato proposto di trasformarla in casa di quartiere aperta a tutte le associazioni e luogo della partecipazione democratica.

Questi inviti sono stati accolti dai rappresentanti del Comune. L’assessore Giottoli ha spiegato che vi è la volontà di lavorare a stretto contatto con le associazioni e la scuola per far vivere il parco della Pescaia tutto l’anno, onde consentire ai cittadini di riappropriarsi degli spazi in sicurezza, favorendo la socialità ed il confronto intergenerazionale. Un concetto ripreso dall’assessore Margherita Scoccia secondo cui rigenerare una città significa non solo intervenire dal punto di vista urbanistico, ma anche dare un senso agli spazi mettendoci contenuti.

Nell’ultima giornata, quella di domenica, sono state tirate le somme dell’iniziativa tutta e sul palco, oltre ai rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato agli eventi, il vice sindaco Gianluca Tuteri e l’assessore Gabriele Giottoli che ha ricordato come Perugia&Friends sia partito quattro anni fa con una piccola festa in via Birago per poi crescere esponenzialmente nel tempo grazie all’entusiasmo dei cittadini e delle associazioni, ossia i veri protagonisti del progetto.

L’assessore, insieme al vice sindaco Tuteri, ha annunciato che si sta già lavorando per una nuova edizione di Perugia&Friends per le prossime stagioni e che nel mese di dicembre in piazza del Bacio andrà in scena “Perugia&Friends international”.

Il vice sindaco Tuteri, nel ricordare ad un anno dalla morte avvenuta in Iran la figura di Mahsa Amini simbolo della lotta per la libertà e la democrazia, ha sottolineato l’importanza dei contenuti rispetto a quella dei contenitori: “Sono le persone che fanno la differenza e non i luoghi. Per questo è importante favorire lo stare insieme e la socialità, visto che è la collettività che educa”.

“Dobbiamo quindi riprenderci i nostri momenti di partecipazione perché solo stando insieme possiamo pensare davvero al futuro ed al progresso evitando di rinchiuderci in noi stessi” ha concluso Tuteri.