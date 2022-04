Tutto quello che c'è da fare a Perugia e provincia tra Pasqua e Pasquetta

Non lo diciamo troppo forte, ma sembra che dopo due anni durissimi, almeno possiamo tornare a goderci la santa Pasqua e la piacevole Pasquetta, tradizionali festività non solo religiose, ma anche momenti di convivialità tra partenti e amici.

Quest'anno allora prote aperte al divertimento, all'arte, alla cultura, alla natura e - immancabilmente in Umbria - al buon cibo e vino.

Ecco una carrellata non esaustiva dei principali eventi e manifestazioni che si svolgeranno tra Perugia e provincia nelle prossime giornate, all'insegna della parola d'ordine: spensieratezza.

Partiamo proprio da Perugia: oltre al calendario delle celebrazioni cattoliche, se anche il meteo è clemente, passeggiare per le vie del centro storico curiosando fra i banchi della Grande Fiera di Pasqua, sarà un grande piacere. Così come scoprire luoghi insoliti di Perugia, con le loro storie e le loro bellezze con le visite guidate dedicate. All'insegna dell'arte la triplice offerta di CariArte Perugia, che apre i suoi musei più belli fino al 25 offrendo visite guidate gratuite incluse nel biglietto d'ingresso.

Anche Gubbio e Assisi, infatti, sono incluse tra le proposte culturali.

Per chi invece ha desiderio di riconciliarsi con la natura, cosa c'è di meglio che una bella passeggiata nel borgo di Vallo di Nera, dove da tutta la primavera si sta svolgendo la bella rassegna Sentieri, volci e racconti? O l'impredibile esperienza con il FAI al Bosco di San Francesco, in quel di Assisi? Non c'è altro da fare che scegliere!

Se si è invece a caccia di tradizioni, a Montone il lunedì del'Angelo si rinnova la tradizione della Donazione della Santa Spina, suggestiva rievocazione di quanto accaduto nel 1400. mentre a Gualdo Tadino la bella mostra Passio Domini racconterà la tradizionale Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo nei secoli.

Deruta, invece, declinerà la Pasqua con il tema della ceramica con due incontri gratuiti.

Insomma, con un'offerta così non c'è spazio per la noia!