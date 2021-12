Tutti gli appuntamenti del week-end pre natalizio, tra borghi, presepi e musiche di Natale

Il Natale è alle porte e un po' dappertutto in giro per l'Umbria si può gustare l'atmosfera tipicamente natalizia. Borghi, vie e negozi, oltre che le case, sono addobbati a festa e sono davvero tante le iniziative a tema da non perdere.

Per gli amanti delle magiche location di Natale e soprattutto per i più piccoli, immancabile è la tappa a Gubbio, dove - oltre al celeberrimo albero più grande del mondo, realizzato sul Monte Ingino, il divertimento non manca con Gubbio Christmas Land, un vero circuito a tema natalizio.

Anche il piccolo e suggestuvo borgo di Castel Rigone offre momenti magici per le sue vie addobbate a festa, dove sabato e domenica, è possibile fare acquisti a km zero nel Mercatino Artigianale.

Di borgo in borgo, quello di Nocera Umbra è stato appena inserito fra quelli "Più belli d'Italia": qui potrete ammirare in questi giorni festivi le vie arricchite dai Presepi e dalle luminarie appositamente allestite.

Spostandoci a Cannara, anche qui le strade cittadine saranno allietate domenica 18 da un concerto natalizio a cura della Towebridge Band.

Il borgo di Bevagna si trasforma in questo periodo in un luogo incantato: il 18 Dicembre sarà visitabile il Villaggio di Babbo Natale che arriverà addirittura in biciclietta, mentre il 19 sarà possibile divertirsi con Mercatini, concerti e laboratori a tema natalizio.

È Christmas Time anche a Gualdo Tadino, dove sabato e domenica sono in programma laboratori natalizi per i bambini, pista di pattinaggio sul ghiaccio e street food a km 0 per i più golosi.

Grande appuntamento il 19 dicembre a Città della Pieve dove si terrà il Battesimo del Terziere, all'insegna della tradizione più antica, in abbinamento al Presepe monumentale.

Per chi ancora non avesse finito di acquistare i doni natalizi, c'è una perfetta possibilità di abbinare l'utile al dilettevole con le iniziative a tema del Quasar Village di Ellera di Corciano.

Gli appuntamenti a Perugia

Anche a Perugia, naturalmente, non mancheranno eventi di ogni genere per allietare l'ultimo fine settimana prenatalizio: dai mercatini e le visite guidate di Corso Garibaldi con Open District, alla mostra di cartoline natalizie dei primi del '900, fino allo spettacolo teatrale sul senso del Presepe e il concerto natalizio offerto dal Coro San Benedetto-Città di Norcia. Anche i quartieri si animano di iniziative, come quelle dell'attivisima via Birago. Imperdibile, infine, l'Ast...Christmas, ovvero il suggestivo e originale albero sui tetti promosso dal Comune perugino per allietare cittadini e visitatori.